نتایج اولیه شمارش آراء انتخابات در پنج حوزه انتخابیه کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، شمارش آرا در شماری از شهرهای استان کردستان همچنان ادامه دارد و سرنوشت هیچکدام از حوزه های انتخابیه تا این لحظه نهایی نشده است.

بر اساس اخبار رسیده به خبرنگار مهر در حال حاضر شمارش در حوزه انتخابیه سنندج ادامه دارد ولی در سایر شهرستان ها نیز به غیر شعبه های شهری، تکلیف شعبه های روستایی نهایی شده است.

در حوزه انتخابیه قروه و دهگلان علی محمد مرادی پیشتاز است و با توجه به اختلاف ایجاد شده وی نماینده آینده این حوزه انتخابیه است.

در حوزه انتخابیه بیجار حمدالله کریمی با اختلاف ایجاد شده در انتخابات این حوزه پیشتاز است و گفته می شود وی هم در دور اول راهی مجلس شورای اسلامی می شود.

از حوزه انتخابیه سقز و بانه نیز خبر می رسد که محسن بیگلری پیشتاز است و پیمان اسراری هم در رتبه دوم قرار دارد.

از حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد نیز خبر می رسد منصور مرادی نفر اول است و امید کریمیان نیز در رتبه دوم قرار دارد.

در حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران نیز تا این لحظه سید مهدی فرشادان در رتبه اول قرار دارد و با فاصله ای نزدیک سید احسن علوی در رتبه دوم قرار دارد.

در حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران به دلیل حضور کاندیداهای مختلف کشیدن انتخابات به دور دوم محتمل به نظر می رسد.

تا این لحظه هیچ خبر رسمی و غیر رسمی در خصوص وضعیت انتخابات خبرگان رهبری در کردستان اعلام نشده است.

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