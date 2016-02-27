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۸ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۰۰

آخرین وضعیت یدالله صمدی در بیمارستان پس از عارضه قلبی

آخرین وضعیت یدالله صمدی در بیمارستان پس از عارضه قلبی

یدالله صمدی کارگردان سینمای ایران شب گذشته هفتم اسفندماه به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بهمن بستری شد.

سعید کریمی دستیار یدالله صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت این کارگردان سینمای ایران گفت: آقای صمدی جمعه هفتم اسفندماه به دلیل عارضه قلبی و مشکلات تنفسی به بیمارستان بهمن منتقل و بستری شد.

وی ادامه داد: از عصر دیروز برای وی مشکلات تنفسی پیش آمده بود که خوشبختانه سریعا توانستیم او را به بیمارستان برسانیم و حالا در بخش مراقبت های ویژه بستری شده است.

دستیار یدالله صمدی در پایان درباره وضعیت فعلی وی بیان کرد: به گفته پزشکان وی باید تا ۴۸ ساعت در بخش مراقبت های ویژه تحت نظر باشد تا وضعیت وی به ثبات برسد. آقای صمدی در این چند ماه فشارهای زیادی را برای فیلم خود داشت که روی هم جمع شده بود و امیدواریم این مشکلات هم ختم به خیر شود.

کد مطلب 3567250
عطیه موذن

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