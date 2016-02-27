مدارس اسکان نوروزی در ۱۹ ناحیه آموزشی اردبیل مشخص شد

صابر سپهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۸۱ مدرسه در قالب ۶۶۸ کلاس درس قرار است مسافران نوروزی را اسکان دهند، تصریح کرد: در تمامی نواحی آموزشی این مدارس مشخص و تجهیز شده است.
وی افزود: نیاز مسافران در هر ناحیه آموزشی بر اساس آمار مسافرتهای سالهای قبل احصا شده و بر همین اساس در مشگین شهر شش مدرسه با ۵۵ کلاس درس، در انگوت یک مدرسه با سه کلاس، در جعفرآباد یک مدرسه با هشت کلاس و در پارسآباد سه مدرسه با ۱۴ کلاس آمادهسازی شد.
مدیرکل آموزشوپرورش استان افزود: در ناحیه دو اردبیل ۱۳ مدرسه با ۱۲۵ کلاس، در کوثر یک مدرسه با ۱۰ کلاس، در گرمی یک مدرسه با هفت کلاس، در ناحیه یک اردبیل ۲۶ مدرسه با ۲۵۱ کلاس، در اصلاندوز یک مدرسه با پنج کلاس، در نیر هفت مدرسه با ۴۵ کلاس، در هیر یک مدرسه با هفت کلاس و در بیله سوار سه مدرسه با ۱۹ کلاس محل اسکان مسافران نوروزی است.
سپهری در خصوص وضعیت سایر نواحی ادامه داد: در شاهرود یک مدرسه با پنج کلاس، در لاهرود دو مدرسه با ۱۱ کلاس، در خورش رستم یک مدرسه با پنج کلاس، در نمین دو مدرسه با ۱۴ کلاس، در خلخال پنج مدرسه با ۳۵ کلاس، در ارشق دو مدرسه با هشت کلاس و در سرعین یک مدرسه با ۱۴ کلاس پیشبینی شده است.
وی به تجهیز مدارس اسکان نورزی استان اشاره کرد و گفت: ۱۰۰ دستگاه یخچال، ۱۰۰ دستگاه تلویزیون، ۵۰۰ تخته پتو، ۸۰ تخته فرش، ۲۸ رول موکت و یک هزار عدد بالش تهیه شده است.
مدیرکل آموزشوپرورش استان با بیان اینکه مدارس اسکان نوروزی در سطح شهرها آدرس دهی شده و از طریق چادرهای اطلاعرسانی گردشگری در مبادی ورودی شهرها آدرس آن ها قابل دستیابی است، افزود: اسکان مسافران نوروزی از ۲۷ اسفند تا ۱۳ فرودین ماه پیشبینی شده است.
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