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۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۰۹

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان:

۸۵درصد پرونده ها در مرکز مشاوره آرامش زنجان منجر به سازش شده است

۸۵درصد پرونده ها در مرکز مشاوره آرامش زنجان منجر به سازش شده است

زنجان- فرمانده انتظامی شهرستان زنجان گفت: طی۱۱ ماه سالجاری بیش از ۸۵ درصد پرونده ها در مرکز مشاوره آرامش ناجا زنجان منجر به سازش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایرج خانی پور صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی ۱۱ ماه سال جاری بیش از ۸۵ درصد از پرونده‌های ارجاع شده به مرکز مشاوره ناجا در زنجان منجر به سازش شده است. 

  وی به نوع پرونده‌های ارجاع شده به این مرکز اشاره کرد و گفت: بیشتر پرونده‌های ارجاع شده به این مرکز در حوزه خانوادگی است که متأسفانه در بعضی مواقع دخالت بی‌جای خانواده‌ها باعث ایجاد اختلاف خانوادگی می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان بر لزوم توجه به امر  مهم مشاوره اشاره کرد و افزود: مشاوره‌ها در موضوعات حقوقی، اجتماعی، روان سنجی است.

وی افزود: این مرکز مشاوره با تعرفه هزار تومان مشاوره لازم را به مراجعه‌کنندگان دارد و در صورت نداشتن توان مالی مشاوره به‌صورت رایگان است.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان گفت: اگر اختلافات در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها حل‌وفصل نشد به این مراکز ارجاع داده می‌شوند.

وی تصریح کرد: این مرکز طی چند سال گذشته در امر حل‌وفصل پرونده‌ها عملکرد خوبی در کارنامه خود ثبت کرده و در این مراکز از مشاوران متخصص استفاده می‌شود. 

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان یادآور شد: مراکز مشاوره نیروی انتظامی با آگاه‌سازی افراد عامل مهم پیشگیری از جرائم  هستند.

کد مطلب 3567317

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