مسعود رضائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت انتخاب سرمربی باشگاه ملوان انزلی خاطرنشان کرد: هنوز سرمربی ما انتخاب نشده است چون بخش زیادی از اعضای هیات مدیره درگیر انتخابات مجلس بودند. فکر می‌کنم از امروز و با اعلام نتایج آرا، سر هیات مدیره خلوت می‌شود و بحث سرمربی را پیگیری خواهند کرد.

وی درباره مخالفت مجید جلالی و باشگاه سایپا با جدایی فرهاد پورغلامی و حضورش در تیم ملوان، تصریح کرد: من با جلالی صحبتی نداشته‌ام ولی ما مذاکرات را ادامه می‌دهیم. هر کاری از دستمان بر بیاید برای انتخاب سرمربی ملوان در روزهای آینده انجام خواهیم داد.

مدیرعامل باشگاه ملوان درباره تجربه کارش در شهر انزلی تاکید کرد: شرایط استان از نظر اقتصادی رابطه تنگاتنگی با قدرت و ضعف مالی تیم دارد. در انزلی اسپانسرها نیستند و یا اگر وجود دارند، از تیم دور هستند که این موضوع شرایط مالی را سخت می‌کند. متاسفانه آنهایی هم که نبض اقتصادی استان را در دست دارند، نسبت به تیم ملوان بی تفاوت هستند.

رضائیان افزود: امیدوارم این احساس به آنها دست بدهد که مردم شهر انزلی هم خواسته‌هایی دارند و باید به تیم توجه شود. حیف است که ملوان هر سال دغدغه سقوط داشته باشند. چرا برای تیم مردمی مثل ملوان نباید از همین الان بودجه سال آینده مشخص باشد؟

وی تصریح کرد: تیم ملوان با این شرایط، دچار روزمرگی است. طبق گزارش مالی فدراسیون فوتبال، درآمد ما ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان از تبلیغات دور زمین بوده است ولی بدهی‌های ما هم ۱ میلیارد و ۴۳۰ میلیارد بوده که عمدتا مربوط به سالهای گذشته است. این موارد باعث می‌شود باشگاه در روزمرگی بماند و نتواند برای سالهای آینده ریل گذاری کند.

مدیرعامل باشگاه ملوان یادآور شد: در سال‌های گذشته مدتی منطقه آزاد حامی تیم ملوان شد که متاسفانه آنها هم رها کردند. اگر منطقه آزاد همانطور از تیم حمایت می‌کرد، شرایط بهتر شد. از آن زمان یک مقدار بدهی هم باقی مانده است که ای کاش حداقل آن بدهی را هم می‌دادند. الان یک عده دور هم جمع شده‌اند و ملوان را نگه داشته‌اند. در همین شرایط آقای دنیا مالی حدود ۴ میلیارد تومان پول به باشگاه آورده است و سازمان لیگ هم ۳۰۰ میلیون تومان به ما داده است.

رضائیان درباره اینکه گفته می‌شود پژمان نوری هم به بازیکنان پول داده است، گفت: پولی که پژمان داده بود، جای قراردادها نبود. این موضوعی بود که بین خود بازیکنان بود. حساب و کتاب باشگاه سر جای خودش باقی است.

مدیرعامل باشگاه ملوان در پایان با بیان اینکه دولت باید فکری به حال تیم‌های مردمی بکند، گفت: اگر حق پخش واقعی را به تیم‌ها بدهند، دیگر نیازی نیست که مدام برای پول التماس کنیم. آن موقع می‌بینید که برای تیم‌ها، کلی مالک هم پیدا می‌شود و برای تیم سر و دست خواهند شکست. سئوال من این است که چطور ۵، ۶ هزار نفر برای خدمت می‌خواهند به مجلس بروند ولی چرا هیچکس برای خدمت به تیم‌های مردمی پیش قدم نمی‌شود؟