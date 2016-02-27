برپایی بیش از ۲ هزار پایگاه جشن نیکوکاری در استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه، حسین خدرویسی از استقرار ۲ هزار و ۵۸ پایگاه و ایستگاه ثابت و سیار در استان جهت جمع آوری هدایای مردم خیر استان در جشن نیکوکاری سال ۹۴ خبر داد.

وی با بیان اینکه امسال بیست و ششمین دوره جشن نیکوکاری با شعار بهار همدلی، شکوه مهربانی و جشن نیکوکاری برگزار خواهد شد، تصریح کرد: طی روزهای دوازدهم لغایت چهاردهم اسفند ماه پایگاه ها و ایستگاه های تعبیه شده در استان آماده دریافت هدایای مردمی است.

خدرویسی یادآور شد: در جشن نیکوکار سالجاری ۸۳۰ مدرسه، ۳۰۰ مسجد، ۱۵۶ ناحیه مقاومت بسیج، ۲۰۵ اداره، سازمان و ارگان دولتی و غیر دولتی، ۲۹ مرکز نیکوکاری، بیش از ۲۰۰ دهستان و روستا، ۱۶۰ کارخانه و گروه صنفی و ۱۴۳ پایگاه و ایستگاه مستقل امداد تعبیه شده در معابر، میادین و سطح شهرستان ها و ۳۵ پایگاه سیار جهت جمع آوری کمک های مردمی استان کرمانشاه هدف گذاری شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در روز دوازدهم اسفند ۸۳۰ مدرسه در استان کرمانشاه به عنوان پایگاه جمع آوری کمک های مردمی شناسایی شده است، تاکید کرد: طی این روز به صورت نمادین در هریک از مدارس شهرستان های استان زنگ نیکوکاری نواخته می شود.

به گفته خدرویسی زنگ نیکوکاری در شهرستان کرمانشاه نیز راس ساعت ۹ صبح در مدرسه دکتر زنگنه با حضور مسئولین و مدیران استان به صدا درخواهد آمد.

وی بایادآوری اینکه در روز سیزدهم اسفند پایگاه ها و ایستگاه های جمع آوری کمک در ادارات، مساجد، کارخانجات، معابر، میادین، مزار شهدا و ... فعالیت می کنند، تصریح کرد: همچنین در روز چهاردهم اسفند که مصادف با اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه است پایگاه های کمیته امداد در مصلاهای برگزار کننده نماز به کار جمع آوری کمک ها و هدایای مردمی مشغول می شوند.

خدرویسی به درآمد ۱۰ میلیارد ریالی جشن نیکوکاری استان کرمانشاه در سال گذشته نیز اشاره و خاطر نشان کرد: از این میزان کمک جمع آوری شده بیش از چهار میلیون ریال نقد و مابقی غیر نقد بوده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه در پایان با تاکید بر اینکه درآمد جشن نیکوکاری صرفا در سه سرفصل مناطق محروم، امور فرهنگی و اجاره مسکن برای خانوارهای مددجو هزینه خواهد شد اظهار کرد: کمک های مردمی جمع آوری شده در جشن نیکوکاری در اسرع وقت در میان خانوارهای نیازمند توزیع می شود.