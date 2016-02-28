هشدارهای عیدانه برای مصرف آب

خبرگزاری ایسنا نوشت: خسرو ارتقایی اظهار کرد: برخی آداب همچون کاشتن سبزه و تنگ ماهی جزو رسوم دیرینه ایرانی است، لذا نمی‌توان گفت که به دلیل بحران آبی مردم از این رسوم روی برگردانند.

وی با بیان این‌که الگوی مصرف آب در ایران نسبت به کشورهای دیگر بسیار متفاوت است، خاطر نشان کرد: میزان مصرف آب در ایران 70 درصد بالاتر از سایر کشورها است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با بیان این‌که باید مصرف خودمان را در طول سال بهینه کنیم، افزود: باید با ایجاد فرهنگ‌سازی میزان مصرف مردم به صورت معقول درآید.

ارتقایی درباره اقدامات مردم در خانه‌تکانی که آب زیادی در این ماه مصرف می‌شود، ادامه داد: بهتر است که مردم برای شستن فرش از کارگاه‌های فرش‌شویی استفاده کنند چراکه این کارگاه‌ها اغلب از آب چاه برای شست‌وشو استفاده می‌کنند.

به گفته وی استفاده از ماشین‌های ظرفشویی کم‌مصرف نیز می‌تواند تاثیرات زیادی در مصرف آب داشته باشد، لذا از مردم خواستاریم که در خانه‌تکانی‌های خود به میزان مصرف آب توجه کنند.