سعید فائقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر ایجاد شده در پیش نویس اساسنامه فدراسیونها مبنی بر تغییر مدیریت مجامع هیات های استانی از ریاست فدراسیون به مدیر کل ورزش استان و نامه ای که در این زمینه توسط کمیته ملی المپیک به معاون اول رئیس جمهور ارسال شده است تاکید کرد این موضوع طبق آنچه کیومرث هاشمی هم به آن اشاره داشته می تواند تعلیق ورزش ایران را به همراه داشته باشد.

وی در این رابطه اظهار داشت: مطابق اساسنامه فدراسیونها هیات های استانی عضوی از فدراسیون هستند و به همین دلیل است که آنها در مجامع انتخاباتی فدراسیونها حق رای دارند. اساسنامه هیات های استانی باید توسط فدراسیون مربوطه آنها تصویب شود و هر تغییری هم در این اساسنامه باید زیر نظر آن فدراسیون انجام شود چرا که مطابق اساسنامه، فدراسیون ها بالاترین مرجع در هر رشته ای هستند.

معاون پیشین سازمان تربیت بدنی وقت در زمان مدیریت مصطفی هاشمی طبا یادآور شد: با این اوصاف برای من این سئوال پیش آمده که اصلا چرا پیش نویس اساسنامه فدراسیونها و تغییرات آن برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است. سال 75 که فدراسیونها به عنوان موسسات عمومی غیردولتی معرفی شدندو بر اساس یک بند قانونی تاکید شد که اولین اساسنامه باید توسط هیات دولت تصویب شود.

بنابراین تغییرات مورد نظر باید اول در مجامع فدراسیونها مطرح شود اینکه وزارت ورزش مستقیما آنها را به هیات دولت ارسال کرده تا از این راه تاییدیه بگیرد خلاف اساسنامه است.

فائقی تاکید کرد: اگر در رابطه با اساسنامه فدراسیونها نظری برای تغییر وجود دارد باید در مجامع آنها مطرح شود اینکه برای این موضوع، پیش نویس مربوطه به هیات دولت ارسال شده سئوال برانگیز است و اگر از این راه، مصوبه ای صورت بگیرد کاملا بر خلاف قانون است. جالب این است که هیچ یک از فدراسیونها هم از این موضوع اطلاع ندارند.

وی با بیان اینکه به احتمال زیاد پیش نویس ارسالی اساسنامه فدراسیونها به هیات دولت در کمیسیون اجتماعی- فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: من امیدوارم این کمیسیون پیش نویس مورد نظر را برگرداند و تصمیمی برای آن نگیرد چون اصلا انجام این کار در حد و شأن دولت و اختیارات آن نیست. اگر این کار انجام شود در واقع انجام شدن یک کار غیرقانونی در دولت تلقی خواهد شد.

فائقی که مدیریت ورزش را با ریاست فدراسیون وزنه برداری آغاز کرد با اشاره به در پیش بودن بازیهای المپیک گفت: چرا باید در آستانه چنین رویدادی بهانه ای به دست نهادهای بین المللی ورزش قرار بدهیم تا آن را دستاویزی برای تحت قرار دادن ورزش ایران، قرار دهند. در اساسنامه، فدراسیونها مستقل و آزاد هستند و عضوی از مجامع قاره ای جهانی به حساب می آیند. بنابراین هر گونه تغییری در این اساسنامه باعث حساسیت مجامع بین المللی می شود بخصوص در مورد فدراسیونهایی که پیش از این با حساسیت هایی در این زمینه مواجه شده اند . به هر حال فدراسیونها با نظر کمیته ملی المپیک تشکیل می شوند و اعتراضی هم که کمیته ملی المپیک ایران در این زمینه داشته می تواند ما را در دنیا تضعیف کند.

این مدیر روزشی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از تغییرات ایجاد شده در پیش نویس اساسنامه فدراسیونها چه تحولی در ورزش ایجاد می شود که می تواند مثمر ثمر باشد، تصریح کرد: مسئولان دنبال چه تحولی هستند؟ قرار است با این تغییرات چه اتفاقی بیافتد که به خاطر آن حاضر شده ایم مواضع خود را در آسیا و جهان تضعیف کنیم. الان که در ایران بحث برجام مطرح است و از طرف وزارت امورخارجه اتفاقات خوبی رقم خورده چرا باید با چنین اقداماتی جایگاه ورزش را تضعیف کنیم. توجیه مسئولان برای این کار چیست؟

فائقی ادامه داد: ادارات کل و وزارت ورزش نهادهای اجرایی هستند نه سیاستگذار و حامی. نمی دانم با این تغییرات دنبال چه اهدافی هستند و به چه مقاصدی دست پیدا می کنند. آنچه مسلم است با چنین تغییراتی نه تنها ارزشی به ورزش ایران اضافه نمی شود بلکه جایگاه ما در روابط بین الملل نیز به خطر می افتد ضمن اینکه در کسب کرسی بین المللی در بازیهای المپیک هم با مشکل مواجه خواهیم شد چون دیدگاه مسئولان ورزش جهان به این سمت می رود که وقتی ورزش ایران در داخل کشور با مشکل مواجه است نمی تواند در کرسی های بین المللی مثمر ثمر باشد.

معاون سازمان تربیت بدنی وقت در این مورد که احتمال تعلیق ورزش ایران با چنین تغییراتی چقدر است؟ تاکید کرد: قطعا با خطر تعلیق مواجه هستیم. بخصوص در مورد فدراسیونهایی که پیش از اینکه هم حساسیت هایی در مورد آنها وجود داشته است. فقط امیدوارم دولت طرح ارسالی وزارت ورزش را برگرداند یا تاکید کند که موضوع باید در مجامع فدراسیونها مطرح و تصویب شود. اگر خدایی نکرده هیات دولت در رابطه با پیش نویس ارسالی تصمیمی بگیرد به عنوان دخالت دولت در ورزش تلقی شده و می تواند موجب تعلیق ورزش ایران شود بخصوص در رابطه با کمیته ملی المپیک.

سعید فائقی گفت: کمیته پیش از این با چنین مشکلی مواجه شده بود. مشخص است که اگر کمیته بین المللی المپیک به این نتیجه برسد که کمیته ملی المپیک ایران توان اداره فدراسیونهایش را ندارد آن را با خطر تعلیق مواجه می کند. ما در آستانه المپیک باید هم و غم خود را روی این رویداد بگذاریم در حالی که مسئولان به فکر اقداماتی هستند که می توانند چنین خطراتی برای ورزش ما داشته باشد.