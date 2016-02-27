پیشتازی حسین گروسی/ مشارکت ۴۰۰ هزار نفر در حوزه شهریار

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات، شامگاه جمعه کار شمارش آرا در حوزه انتخابیه شهریار، ملارد و شهرقدس آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

بر اساس اخبار واصله، حدود ۴۰۰ هزار نفر در انتخابات هفتم اسفندماه در حوزه انتخابیه شهریار شامل شهرستان های شهریار، ملارد و شهرقدس شرکت کردند.

باشمارش تعداد زیادی از شعب اخذ رأی در حوزه انتخابیه شهریار، حسین گروسی بیشترین آرا را کسب کرده است.

نماینده فعلی شهرستان های شهریار، ملارد و شهرقدس تاکنون قریب به ۷۰ هزار رأی کسب کرده و محمد محمودی با ۵۸ هزار رأی و حسین حق وردی با ۴۸ هزار رأی در رتبه بعدی قرار دارند.

با توجه به عدم کسب آرای لازم، پیش بینی می شود انتخابات در حوزه انتخابیه شهریار به دور دوم خواهد کشید.

گفتنی است هنوز هیچ منبع رسمی این خبر را تایید نکرده است.