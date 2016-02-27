حوزه انتخابیه بندرلنگه به دور دوم کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار انتخابات حوزه انتخابیه بندرلنگه شامل شهرستان های بندرلنگه، بستک و پارسیان به دلیل نزدیکی آرای دو کاندیدا به طور قطع به مرحله دوم کشیده شد.

در این حوزه خالد زمزم نژاد کاندیدای اصلاح طلب و احمد جباری کاندیدای ائتلاف اصولگرایان در رقابتی نزدیک موفق به کسب حدنصاب آرا نشدند تا در مرحله دوم مجددا برای کسب یک سهمیه حوزه انتخابیه بندرلنگه رقابت کنند.

ناصر شریفی، زارعی، هاشم توانا، یوسف دیوانی، ناصر توکلی، مصطفی نادعلی، حسن فتاحی و محمدحسن نیا به ترتیب آرا پس از خالد زمزم نژاد و احمد جباری قرار گرفتند.

گفتنی است هنوز این خبر از مجاری رسمی تایید نشده است.