دو مركز پيشگيري و ترك اعتياد بانوان راه اندازي مي شود

دكتر فدا حسين مالكي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، افزود: 40 ميليون تومان براي ساخت يا تجهيز مركز پيشگيري از اعتياد و زيان كاهي (DIC) و 100 ميليون تومان نيز براي ساخت يا تجهيز مركز ترك اعتياد (TC) زنان هزينه مي شود.

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين از اختصاص 30 ميليون تومان براي بازسازي و مناسب سازي مركز بستري سرپايي معتادان خبر داد و اظهار داشت: اين مركز در مجاورت مركز TC مشهد قرار دارد و علاوه بر اين مبلغ 10 ميليون تومان نيز براي كمك به معتادان بي بضاعت از جمله خوراك و پوشاك آنها صرف مي شود.

وي با اشاره به مشكلات موجود بر سر راه تامين متادون در مشهد گفت: با توجه به اينكه تامين متادون براي معتادان به عهده دانشگاه علوم پزشكي است اما متاسفانه تاكنون ناهماهنگي بين بخشي در اين راستا مشكلاتي ايجاد كرده بود كه هم اكنون مقرر گرديد متادون به اندازه كافي در اختيار بهزيستي قرار گيرد.