به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمنامه های «جاده قدیم» به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی منیژه حکمت و «سونامی» به تهیه کنندگی رسول صدرعاملی و به کارگردانی و نویسندگی میلاد صدرعاملی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را در جلسه ۲۸ بهمن‌ماه اخذ کردند.

فیلمنامه «جاده قدیم» با موضوع زن، اجتماع و خانواده اثری اجتماعی است و «سونامی» با موضوع چالش های رقابتی ورزشکاران یک درام ورزشی است.

موافقت با عرضه ۷ فیلم برای شبکه نمایش خانگی

همچنین در جلسه ۲ اسفند شورای پروانه نمایش خانگی كه با حضور اكثریت اعضا برگزار شد با عرضه فیلم های «۳۶۰ درجه» به تهیه كنندگی فرامرز قریبیان و به کارگردانی سام قریبیان، «پنج تا پنج» به تهیه كنندگی سعید اسدی و به کارگردانی تارا اوتادی، «ماجراهای چرا: چرا و قصه های قدیمی» به تهیه كنندگی میثم نورانی و به کارگردانی احمد ذقاقی، «باغ وحش الفبای انگلیسی» به تهیه كنندگی و به کارگردانی محسن اسلامی، «هم پرواز» به تهیه كنندگی و به کارگردانی سلمی بابایی، «زمناکو» به تهیه كنندگی محمد شکیبا نیا و به کارگردانی مهدی قربان پور و «شمبل و شاهی» به تهیه كنندگی محمد دین دشتی و به کارگردانی نصیر احمد ملازهی موافقت شد.

همچنین در این جلسه با عرضه ۲ عنوان فیلم کوتاه، ۳ عنوان فیلم خارجی و ۳ عنوان فیلم مستند نیز موافقت به عمل آمد.

در جلسه شورای پروانه ساخت ویدیویی در تاریخ ۲ اسفندماه با پروانه ساخت ۲ عنوان فیلم کوتاه، ۲ عنوان فیلم مستند و ۲ مجموعه مستند موافقت شد.