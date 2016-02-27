به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی رضا زالی در خصوص آخرین وضعیت درمانی آیت الله واعظ طبسی بیان داشت: در حال حاضر ایشان از نظر علائم حیاتی در ثبات نسبی به سر می برند.

وی صبح امروز به عیادت آیت الله واعظ طبسی نماینده ولی فقیه و تولیت آستان قدس رضوی رفت و از نزدیک در جریان روند معالجه ایشان قرار گرفت.

زالی در خصوص وضعیت جسمانی ایشان گفت: حال عمومی ایشان چندان مساعد به نظر نمی رسد اما تلاش تیم پزشکی برای حفظ ثبات علائم حیاتی ایشان همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه تمامی امکانات درمانی و تیم های تخصصی و فوق تخصصی برای معالجه آیت الله طبسی مهیا و مکفی است، اظهار داشت: با توجه به مشکلات پیچیده ای که آیت الله دارند تمامی پروتکل های درمانی برای بهبودی حال ایشان از سوی تیم پزشکی انجام می شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران خاطرنشان کرد: نسبت به شب گذشته علائم حیاتی آیت الله طبسی در ثبات نسبی است اما درمان های نگه دارنده همچنان ادامه دارد که جا دارد از تیم پزشکی ایشان قدردانی کرده و از خدواند متعال شفای عاجل ایشان را مسئلت دارم.