ثبت مشارکت ۳۳ میلیون نفر در انتخابات تا ۹ صبح امروز

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری اظهار داشت: از مجموع ۵۱ هزار و ۷۰۴ صندوق اخذ رای، کار شمارش ۴۲ هزار و ۳۰۰ صندوق مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی به اتمام رسیده است.
وی ادامه داد: کار شمارش آرای مربوط به انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز در ۴۴ هزار و ۶۴۷ صندوق اخذ رای پایان یافته است.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: بر اساس شمارش آراء ماخوذه تا ۹ صبح امروز، ۳۳ میلیون نفر در انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی شرکت کردهاند که البته این آمار قطعی نبوده و با شمارش بقیه صندوقها، بیشتر خواهد شد.
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