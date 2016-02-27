ثبت مشارکت ۳۳ میلیون نفر در انتخابات تا ۹ صبح امروز

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری اظهار داشت: از مجموع ۵۱ هزار و ۷۰۴ صندوق اخذ رای، کار شمارش ۴۲ هزار و ۳۰۰ صندوق مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی به اتمام رسیده است.

وی ادامه داد: کار شمارش آرای مربوط به انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز در ۴۴ هزار و ۶۴۷ صندوق اخذ رای پایان یافته است.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: بر اساس شمارش آراء ماخوذه تا ۹ صبح امروز، ۳۳ میلیون نفر در انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی شرکت کرده‌اند که البته این آمار قطعی نبوده و با شمارش بقیه صندوق‌ها، بیشتر خواهد شد.