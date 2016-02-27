پیام رجبی معمار برای درگذشت فرج الله سلحشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در پی درگذشت فرج الله سلحشور کارگردان سینما و تلویزیون کشورمان پیام تسلیتی را منتشر کرد.

درمتن پیام رجبی معمار آمده است:

«درگذشت فرج‌الله سلحشور هنرمند نام‌آشنا و متدین كشورمان که با ساخت سریال‌های تاریخی- مذهبی همچون ایوب پیامبر، مردان آنجلس و یوسف پیامبر برای همیشه در اذهان جامعه‌ هنری و به ویژه مردم ایران باقی خواهد ماند را تسلیت می‌گویم.

از خداوند متعال برای آن هنرمند فقيد رحمت و مغفرت و برای خانواده‌ محترم ایشان صبر و شکیبایی آرزومندم.»