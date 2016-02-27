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۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۰۹

پیام رجبی معمار برای درگذشت فرج الله سلحشور

پیام رجبی معمار برای درگذشت فرج الله سلحشور

مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در پی درگذشت فرج الله سلحشور پیام تسلیتی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در پی درگذشت فرج الله سلحشور کارگردان سینما و تلویزیون کشورمان پیام تسلیتی را منتشر کرد.

درمتن پیام رجبی معمار آمده است:

«درگذشت فرج‌الله سلحشور هنرمند نام‌آشنا و متدین كشورمان که با ساخت سریال‌های تاریخی- مذهبی همچون ایوب پیامبر، مردان آنجلس و یوسف پیامبر برای همیشه در اذهان جامعه‌ هنری و به ویژه مردم ایران باقی خواهد ماند را تسلیت می‌گویم.

از خداوند متعال برای آن هنرمند فقيد رحمت و مغفرت و برای خانواده‌ محترم ایشان صبر و شکیبایی آرزومندم.»

کد مطلب 3567515
علیرضا سعیدی

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