پیام رجبی معمار برای درگذشت فرج الله سلحشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در پی درگذشت فرج الله سلحشور کارگردان سینما و تلویزیون کشورمان پیام تسلیتی را منتشر کرد.
درمتن پیام رجبی معمار آمده است:
«درگذشت فرجالله سلحشور هنرمند نامآشنا و متدین كشورمان که با ساخت سریالهای تاریخی- مذهبی همچون ایوب پیامبر، مردان آنجلس و یوسف پیامبر برای همیشه در اذهان جامعه هنری و به ویژه مردم ایران باقی خواهد ماند را تسلیت میگویم.
از خداوند متعال برای آن هنرمند فقيد رحمت و مغفرت و برای خانواده محترم ایشان صبر و شکیبایی آرزومندم.»
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