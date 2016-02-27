مجمع نخبگان در ورامین تشکیل می شود/ مطالبات منطقه دنبال خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین نقوی حسینی صبح شنبه و دقایقی پس از قطعی شدن پیروزی اش در انتخابات محلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ورامین با حضور در بیت امام جمعه این شهرستان، با آیت الله سیدمرتضی محمودی دیدار کرد.

سید حسین نقوی حسینی در این دیدار با اشاره به حضور باشکوه مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: مردم ایران اسلامی بار دیگر در هفتم اسفندماه با حضور پای صندوق های رأی حماسه آفریدند.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز باید با همه توان و ظرفیت برای ارتقا و پیشرفت شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک تلاش کرد.

وی ادامه داد: هم اکنون شهرستان ورامین دارای مطالبات جدی است که با تمام توان پیگیری می شود و تلاش می کنیم تا از نیروهایی که اختلاف سلیقه داریم نیز برای رسیدن به موفقیت بهره ببریم.

وی اضافه کرد: در مجلس دهم نیز با تمام توان همان اصول و آرمان های امام ورهبری را پیگیری خواهم کرد و تلاش می کنیم تا با همدلی و هم افزایی، کارهای بیشتری را در منطقه انجام دهیم.

نقوی حسینی گفت: جمع کردن نخبگان شهرستان ورامین و برگزاری جلسات هماهنگی میان نخبگان منطقه از جمله برنامه هایی است که در چهار سال آینده دنبال خواهد شد.