سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم درگیلان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نجفی درنشست ستاد معین برگزاری سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم کشور که در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد با ابراز خرسندی از میزبانی گیلان در سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم خاطرنشان کرد: این مسابقات فضایی معنوی در استان ایجاد می کند و باید تلاش کنیم تا بهترین بهره را از معنویات آن ببریم.

وی با بیان اینکه سال آینده، گیلان میزبان دو واقعه مهم است افزود: کنگره ملی ۸۰۰۰ شهید گیلان و برگزاری سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن در سال ۹۵ افتخاری برای ما خواهد بود.

وی همچنین بر ضرورت گسترش فضای معنوی در حین برگزاری این مسابقات در گیلان تأکید کرد و افزود : محافل انس با قرآن در ایام مختلف سال شور و نشاط فزاینده ای در مردم بویژه جوانان ایجاد می کند و باید این روند با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.

در ادامه این جلسه مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان توفیقات حاصل شده در حوزه قرآن را مرهون همدلی و همزبانی موجود در استان دانست و گفت : توجه ویژه استاندار به فعالیت‌های قرآنی و کسب موفقیت توسط چهره های قرآنی استان در مقاطع مختلف از عوامل میزبانی گیلان در سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم است.

حجت الاسلام ولی عادلی با بیان اینکه برگزیدگان مسابقات قرآنی ۳۰ استان کشور در این دوره از مسابقات در سال آینده حضورخواهند داشت افزود: حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۲۰ جزء، حفظ کل، ترتیل، قرائت، مفاهیم تخصصی، دعاخوانی، اذان، ابتهال و تواشیح از رشته‌های مهم برگزاری سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در گیلان است.