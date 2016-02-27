  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۵۵

آغاز تهرانگردی نوروز با هنرمندان

آغاز تهرانگردی نوروز با هنرمندان

مدیر کل میراث فرهنگی تهران گفت: نخستین برنامه تهرانگردی ویژه نوروز ۹۵ همزمان با افتتاح نمایشگاه « تهران ، کهن شهر من» در روز ۲۴ اسفندماه برای هنرمندان پایتخت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی تهران، رجبعلی خسروآبادی با بیان اینکه هنر زبان مشترک بین کشورها است، بیان کرد: ما باید با استفاده از ویژگی‌های منحصر به فرد هنر در راستای معرفی و شناساندن فرهنگ و تاریخ ایران به جهان گام برداریم و با سرمایه‌گذاری درست در بخش هنر، جهانیان را با آثار ارزشمند فرهنگی  تهران آشنا کنیم.

وی با تأکید بر اینکه هنرمندان می‌توانند برای خلق آثار هنری خود از آثار موزه‌ای یا ابنیه تاریخی ایده بگیرند، گفت: برگزاری تورهای تهرانگردی خاص هنرمندان موجب افزایش حساسیت‌ها  و توجه بیش از پیش جامعه هنری به این مقوله خواهد شد.

 خسروآبادی هنر را وسیله‌ای در راه تعالی جامعه برشمرد و افزود: بی شک توصیه یک هنرمند به عموم شهروندان در خصوص حفظ آثار تاریخی به ویژه در ایام سفرهای نوروزی و یا بازدید از یک مکان یا رویداد فرهنگی جریان شگفتی را در  جامعه ایجاد کند.

خسروآبادی هنرمندان را تاثیر گذارترین قشر فرهنگی جامعه دانست که همواره نقش بسزایی در حفظ فرهنگ و تاریخ این سرزمین ایفا کرده اند. 

 او ادامه داد: آثار موزه ای که امروز به عنوان هویت فرهنگی به آن می بالیم  زایده ذهن خلاق هنرمندان ایرانی در طول تاریخ بوده است.

بر اساس این گزارش؛ تور تهرانگردی هنرمندان پایتخت با همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ، شهرداری ناحیه یک منطقه ۶ و موزه ملی ایران در روز ۲۴ اسفندماه  از مقابل پارک هنرمندان در خیابان ایرانشهر برگزار خواهد شد ، و هنرمندان می توانند برای ثبت نام با شماره ۸۸۸۹۶۳۴۵ الی ۷ اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه یک تماس حاصل نمایند.

 

کد مطلب 3567579
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها