رابطه دوستانه ۱۴۰ ساله ایران و سوئیس همچنان پابرجاست

به گزارش خبرنگار مهر، یوهان اشنایدر آمان رئیس جمهور سوئیس که به تهران سفر کره است، پیش از ظهر امروز در نشست خبری مشترک با حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان، اظهار داشت: جناب آقای رئیس جمهور، در ابتدا مایلم از جنابعالی به خاطر دعوتی که کرده اید سپاسگزاری کنم. این اولین باری است که یک رئیس جمهور سوئیس به ایران سفر می کند.

وی افزود: این سفر همچنین نشانه این است که رابطه دوستانه ۱۴۰ ساله ای که بین دو کشور ایران و سوئیس وجود دارد، پابرجاست. ما بر این عقیده ایم که این رابطه باید ادامه و بهبود پیدا کند.

رئیس جمهور سوئیس ادامه داد: به مناسبات این دیدار ما یک نقشه راهی را تعیین کرده ایم که این نقشه راه شامل فعالیت و همکاری در حوزه های مختلف خواهد بود. بر این اساس ما باید گام به گام به جلو قدم برداریم و تفاهم نامه هایی را که بر سر آن توافق کرده ایم، اجرایی کنیم.

اشنایدر آمان با بیان اینکه درخصوص برجام نیز صحبت کرده ایم، تصریح کرد: من از این توافق استقبال می کنم و به تمام کسانی که در این زمینه دخیل بودند، تبریک می گویم. ما سهم خود را آن طور که باید در اجرای برجام انجام خواهیم داد.

رئیس جمهور سوئیس با تاکید بر اینکه علاقمندی اقتصادی سوئیس برای توسعه روابط با ایران کاملا روشن است، اظهار داشت: به واسطه وسعت کشورمان با ۴۰ هیات به کشور شما آمده ایم و انتظار دارم شما به واسطه وسعت کشورتان با ۴۰۰ هیات به سوئیس بیایید.

وی ادامه داد: بحث امنیت حقوقی از دیگر بحث های مطرح شده بود و وجود یک چارچوب بسیار مناسب، جذاب، مسئله مالکیت معنوی، پرهیز از کاغذبازی و تسهیل صدور ویزا از مباحث مهم است.

اشنایدر آمان خاطرنشان کرد: یک نکته دیگر در خصوص بحث اقتصادی این است که ما به ایران قول دادیم که به عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی کمک کنیم و این کمک، کمک فعالانه خواهد بود. امیدوارم در این راستا یعنی مسیر بهبود روابط اقتصادی با سوئیس ارتباط مستقیم تهران - ژنو به زودی برقرار شود که این علامت شاخص در بهبود روابط است.

وی تصریح کرد: اگر ما بخواهیم در خصوص بحث اقتصاد واقعی صحبت کنیم، اینکه یک کشوری بیاید خدمات اقتصادی و فنی خود را با دانش و فرآیندهایی که بر آن تسلط دارد وارد یک کشور دیگری بکند، قطعا نیاز به بستر دارد؛ آن بستر می تواند یک نظام بانکی کارا باشد که به واسطه آن در نقل و انتقال پول می توان فعالیت های دیگر اقتصادی را نیز انجام داد.

رئیس جمهور سوئیس خاطرنشان کرد: سوئیس علاقمند است که این خدمات مالی و اقتصادی را انجام دهد. از این مسئله حمایت خواهیم کرد. از نظر علمی سرعت همکاری طولانی بین دو کشور وجود دارد و این چیزی است که ما به تعمیق و توسعه آن علاقمند هستیم. در حال حاضر نزدیک به ۶۰۰ دانشجوی ایرانی در سوئیس مشغول تحصیل هستند که در سال های گذشته ۶۵ نفر از آنها موفق شده اند بورسیه عالی سوئیس را دریافت کنند.

اشنایدر آمان با بیان اینکه تایید می کنم در مسئله حقوق بشر و مباحث دیگری با ایران صحبت کرده ایم ادامه داد: دو کشور باید در این خصوص به یکدیگر احترام بگذارند و در دیالوگ و گفتگو بمانیم.

وی در خصوص ارتقاء روابط ایران و سوئیس در زمینه تسهیلات بانکی اظهارداشت: گام ها را هم اکنون نمی توانم برای شما تشریح کنم. بدیهی است که این گام، گام های موازی سیاسی به همراه خواهد داشت.

رئیس جمهور سوئیس ادامه داد: میخواهم مستقیماً به تحریم های اولیه آمریکا علیه بانک های بزرگ سوئیسی اشاره کنم. ما به یک زمان نیاز داریم که باید طی شود که آن همراهی سیاسی نیاز دارد و ما آن همراهی سیاسی را خواهیم داشت.

اشنایدر آمان با بیان اینکه بانکها و موسسات مالی نیز باید فعال شوند، خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم در این زمینه خدمات، توانایی ها و امکانات خود را در اختیار ایران نیز بگذاریم.