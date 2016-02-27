حضور قهرمان پیشکسوت کشتی دنیا در لارستان

علی اکبر عسکرپور شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از اهداف هیأت کشتی شهرستان لارستان آموزش تکنیک های جدید این رشته ورزشی توسط قهرمانان ارزنده ایران است که با هماهنگی های بعمل آمده از سوی هیأت کشتی استان فارس و اداره ورزش و جوانان لارستان با عبدالرضا رستگار، از وی دعوت شد تا به لارستان سفر کند.

وی تصریح کرد: عبدالرضا رستگار که به مدت ۲۰ سال در رشته کشتی آزاد فعالیت دارد، تاکنون مدال برنز جام مدوید روسیه در سال ۲۰۰۲، مدال برنز جام جهانی ۲۰۰۳ رومانی، مدال نقره ارتش‌های سال ۲۰۰۴ جهان در لهستان، مدال نقره جام زیلکوفسکی در سال ۲۰۰۵ و دو مدال طلای پیشکسوتان ۲۰۱۴ جهان در کشور صربستان و ۲۰۱۵ رومانی را در کارنامه افتخارات خود دارد.

رییس هیئت کشتی شهرستان لارستان در پاسخ به این سوال که« آیا از قهرمانان دیگر المپیک و دنیا نیز در آینده دعوت خواهید کرد»، افزود: با صادق گودرزی نایب قهرمان المپیک ۲۰۱۲ لندن و عنوان دار جهان و آسیا طی تماس تلفنی هماهنگی هایی صورت گرفته که وی قول مساعد خود را به منظور حضور در لارستان به هیأت کشتی این شهرستان داده است.

عسکرپور خاطرنشان کرد: کشتی گیران لارستانی در میادین بزرگ کشوری و آسیایی صاحب عنوان هستند که از جمله آنها می توان به کسب مدال طلا سال ۲۰۰۴ رقابت های نوجوانان آسیا و چندین مدال کشوری و حضور در اردوهای تیم ملی توسط داود عسکرپور، کسب مدال برنز در مسابقات بسیج کشور و حضور در اردوی تیم ملی رده سنی جوانان جهت شرکت در جام بین المللی شاهد توسط حکمت الله ملتفت، کسب مدال نقره توسط سید محمد قریشی در پیکارهای دانشجویان کشور، چندین مقام کشوری و حضور در اردوهای تیم ملی رده سنی نوجوانان توسط محمدرضا عسکرپور و ... اشاره کرد.