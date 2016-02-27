كوهكن از لنجان و ابطحی از خمینی شهر به مجلس دهم راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا ضیایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در ستاد انتخابات استان اصفهان با اشاره به اینكه تاكنون نتایج شمارش آرا در هشت شهرستان استان اصفهان به پایان رسیده است، اظهار داشت: بر این اساس نمایندگان مردم در این شهرستان ها نیز معرفی شده اند.

وی با بیان اینكه در حال حاضر پس از اعلام نمایندگان شعب شاهین شهر، مباركه، كاشان، اردستان، نطنز و نایین اسامی نمایندگان خمینی شهر و لنجان معرفی شدند، اضافه كرد: بر این اساس آقایان محمد جواد ابطحی با ۴۵ هزار و ۵۱۴ رای از حوزه انتخابیه خمینی شهر و محسن كوهكن ریزی با ۳۸ هزار و ۱۷۷ رای از حوزه انتخابیه لنجان به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.