تقویت مناسبات بین اقوام و ادیان برای داغستان اهمیت بنیادین دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان عبدالطیپوف رئیس جمهوری داغستان در فدراسیون روسیه در پیام هرساله خود (روز اول فوریه هر سال) در مجلس مردمی این جمهوری به چند محور اصلی در فعالیت های مقامات سه سطح اشاره کرد.

وی ضمن صحبت درباره اهمیت اجرای سیاست­های ملی در منطقه، گفت: موضوع اصلی برای داغستان، تقویت مناسبات بین اقوام و ادیان مهمترین وظیفه ارگان­های جمهوری و شهری و تمام جامعه داغستان است و صلح و آرامش در گرو دوستی اقوام است. بزرگداشت دو هزار سالگی دربند نشان داد که ما از تجربه بسیار غنی در همکاری های فرهنگی، و روابط بین اقوام و ادیان برخوردار هستیم. به همین خاطر، با برگزاری بزرگداشت دربند، این شهر، جمهوری داغستان و فدراسیون روسیه پیام تمدن را به تمام دنیا ارسال کردند. نمایندگان اقوام، فرهنگ­ها و ادیان به واسطه عقل و خرد جمعی در این خاک زندگی می­کنند؛ ما باید این میراث تاریخی را به خوبی حفظ و نگهداری کنیم.

وی افزود: ما در اجرای برنامه ­های هدفمند فدرال در راستای تحکیم اتحاد اقوام روسیه و توسعه قومی فرهنگی روسیه (۲۰۲۰-۲۰۱۴) به طور فعال حضور داریم. در داغستان برنامه­های جالبی از قبیل «کوناکی»، «از خودآگاهی تا اتحاد سراسری داغستان» و «ما روس­ها» و ... برگزار می­شوند. ما باید پاسخی مناسب به افرادی بدهیم که موضوع زمین، قومیت و دین را سیاسی می­کنند. بازی با این موضوعات پیامدهای خطرناکی به دنبال دارد. تمام موضوعات اصلی در زندگی جمهوری را باید با احتساب حال و هوای مردم داغستان و گروه­های قومی و دینی حل و فصل کرد. حتی در موضوعات ریشه­دار نیز باید به همین صورت عمل کرد. حل مشکلات گذشته و امروز – مشکلات اقوام آخوفسک، لاک­ها، روستاهایی که اقوام آن از آذربایجان آمده­اند و دیگر موضوعات در برنامه­های توسعه اجتماعی – اقتصادی جمهوری داغستان تا سال ۲۰۲۵ گنجانده شده­اند و دولت فدراسیون روسیه آن را تصویب کرده است. حال باید برخی مراحل کار و عملی ساختن آن را بررسی کنیم. همه باید به خاطر داشته باشیم که مشکلات زمانی به راحتی حل می­شوند که مردم داغستان حافظ منافع جمهوری و تمام روسیه باشند و به اتحاد و انسجام مردم کشور کمک کنند. تمام مسایل ملی را باید بر مبنای دو اصل حل و فصل کرد: باور به برابری منافع هر یک از ما در کشور و همکاری تمام اقوام در این راستا.

وی اظهار داشت: بایستی بر اهمیت برنامه­ های جمهوری داغستان در راستای حمایت از روس­هایی که در جمهوری حضور دارند و آنان که به جمهوری بازگشته­اند افزود. این برنامه از سال ۲۰۱۴ آغاز شده و تا سال ۲۰۱۷ ادامه خواهد داشت. در عملی ساختن این برنامه به کمک و مساعدت پدر وارلام اسقف ماخاچ قلعه و گروزنی و همچنین آتامان قزاق­ها نیازمندیم.

گفتنی است برنامه «کوناکی» معرف سنت­های قدیمی است که امروز جمهوری داغستان دوباره به آن نیاز پیدا کرده است. هرچه رشته ارتباطی بین نمایندگان اقوام و ادیان مختلف محکم­تر شود، صلح و آرامش در داغستان ثبات بیشتر خواهد یافت. به گفته تاتیانا گامالی وزیر سیاست­های ملی داغستان، در سال جاری قرار است این طرح­ها در خارج از جمهوری داغستان نیز به اجرا گذاشته شوند. مناطق حومه مسکو و استاوروپول نسبت به این طرح­ها تمایل نشان داده­ اند.