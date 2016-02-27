ترکیه دیگر برای اعراب الگو نیست/عدم مشروعیت عملیات در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، «فاروق لوغ اوغلو» معاون حزب جمهوری خلق ترکیه و دیپلمات ارشد اسبق این کشور در گفتگویی با اسپوتنیک گفت تحولات اخیر در ترکیه را می توان به اثرات طوفانی تشبیه کرد که کانون آن بسیار نزدیک است.

وی گفت: من فکر می کنم عده ای در داخل ترکیه در حال کشاندن ترکیه به جنگ هستند.

معاون سابق وزیر خارجه ترکیه و سفیر این کشور در آمریکا همچنین با اشاره به ماجراجویی های دولت کشورش در سوریه گفت زمینه های قانونی برای ورود ترکیه به جنگ در سوریه وجود ندارد زیرا هیچ تهدید مستقیمی از سوی سوریه متوجه ترکیه نیست.

لوغ اوغلو همچنین گفت در صورت مداخله ترکیه در سوریه هیچ یک از کشورهای عربی از ترکیه حمایت نخواهند کرد.

دیپلمات ارشد سابق ترکیه با اشاره به اظهارات اخیر نخست وزیر ترکیه که با انتقاد از کشورهای عربی گفته بود کشورهای عربی در صورت ورود ما به سوریه از ما حمایت نخواهند کردف گفت: چنین انتقادهایی بر اساس چندین دلیل صورت می گیرد که اولین آنها مسئله تاریخی است که همواره بین اعراب و امپراطوری عثمانی رقابت بوده است.

لوغ اوغلو همچنین با انتقاد از سیاست های حزب حاکم عدالت و توسعه گفت، در گذشته ترکیه که کشوری دموکراتیک ، متحد ناتو و در آستانه الحاق به اروپا بود یک الگو برای کشورهای عربی به شمار می رفت ولی الان همه چیز تغییر کرده و خود ترکیه بیشتر شبیه به یک کشور عربی است تا اروپایی.