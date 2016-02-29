احیای سازمان ملی جوانان جدی نیست/ طرح پیشنهادی باید کارشناسی شود

لاله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دغدغه های جوانان پس از تلفیق سازمان ملی جوانان در وزارت ورزش به حاشیه رفته است، افزود: به طور کلی پس از انحلال سازمان ملی جوانان و تلفیق آن با سازمان تربیت بدنی، شاهد تضعیف برنامه های ملی در حوزه جوانان هستیم که یکی از دلایل آن سرازیر شدن بودجه به بخش ورزش است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص طرح چند تن از نمایندگان برای احیای مجدد سازمان ملی جوانان ادامه داد: تعدادی از نمایندگان طرحی را به هیات رئیسه تقدیم کرده اند که براساس آن بخش جوانان از وزارت ورزش تفکیک شود اما این طرح هنوز بررسی نشده و باید در کمیسیون های مربوطه کارشناسی شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به برگزاری انتخابات و شروع به کار مجدد مجلس بعید به نظر می رسد که امکان بررسی طرح پیشنهادی در مجلس فراهم شود اما ممکن است در فرصتی دیگر در دستور صحن علنی قرار گیرد.

افتخاری اضافه کرد: به نظر نمی رسد طرح پیشنهادی برای احیای مجدد سازمان ملی جونان به صورت جدی پیگیری شود اما در هر صورت بخشی از نمایندگان موافق کلیات این موضوع هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از تعطیلی سه هفته ای مجلس، تعدادی از نمایندگان طرح احیای مجدد سازمان ملی جوانان را به هیات رئیسه مجلس تقدیم کردند.