ستاره های معروف جهان که کمتر از بهنوش بختیاری فالوئر دارند

مجله مهر- عطیه همتی: میلیونی شدن تعداد فالوئرهای چهره های ایرانی دیگر تبدیل به امری عادی برای کاربران شبکه اجتماعی «اینستاگرام» شده است. حالا هراز چندگاه یکی از این چهره ها جشن یک میلیونی شدنش را با کاربرانش در این شبکه جشن می گیرند. اگر کاربر این شبکه اجتماعی باشید به خوبی می دانید که بسیاری از چهره های درجه ۲ و حتی درجه ۳ کشور فالوئرهایی چند صدهزارتایی دارند و پست هایشان در این شبکه چندین هزار لایک و کامنت می خورد. امری که می توان گفت چند وقتی است فضای رقابتی در این شبکه را بین چهره ها داغ کرده است و حتی شائبه خرید فالوئرهای تقلبی را نیز ایجاد کرده است. اما میلیونی شدن و یا چندصدهزارتایی شدن اینستاگرام چهره های ایرانی که فقط در داخل کشور شناخته شده هستند درحالیست که بسیاری از چهره های مطرح هالیوودی و ورزشی در دنیا، فالوئرهای به مراتب کمتری دارند. این چهره ها چه کسانی هستند.

صفحات انتخاب شده همگی صفحات اصلی و تایید شده از سوی اینستاگرام هستند که با علامت «تیک» آبی در کنار اسامی مشخص شده است. اینستاگرام، توییتر، فیسبوک از جمله شبکه های اجتماعی هستند که صفحات سلبریتی ها را بررسی می کنند و در صورت واقعی و اصل بودن آنها را با نشان «تیک» متمایز می کنند.

هیلاری کلینتون

محتمل ترین نامزد حزب دموکرات ها و شاید رئیس جمهور آینده آمریکا، تا این لحظه تنها ۸۶۳ هزار دنبال کننده دارد. خانم کلینتون که همسر بیل کلینتون رئیس جمهور اسبق ایالات متحده است باید تا چند وقت دیگر کارونال های تبلیغاتی خود را راه بیندازد. اما تاکنون نتوانسته با ۳۸۰ پست یک میلیون فالوئر را برای خودش دست و پا کند. این تعداد فالوئر برای چنین شخصیتی شاید برای بسیاری از کاربران و سلبرینی های ایرانی خنده دار به نظر برسد. در میان ایرانی ها «محراب قاسم خانی» نویسنده بسیاری از سریالهای طنز ایرانی و همسر «شقایق دهقان»، ۸۲۳ هزار فالوئر دارد.

روبرتو کارلوس

شاید هیچ فوتبال دوستی دردنیا وجود نداشته باشد که روبرتو کارلوس را نشناسد. مدافع سرسخت سال های نه چندان دور برزیل و رئال مادرید تنها یک میلیون و ۳۰۰ هزار فالوئر دارد. آقای کارلوس که چندی پیش به کشور ما هم سفر کرد با وجود شهرت بسیارش با ۹۰۵ پست نتوانسته بیشتر از این تعداد فالوئر جمع کند. شاید هم دغدغه اش را نداشته است! «ترانه علیدوستی» بازیگر کشورمان که سریال پرمخاطب شهرزاد در شبکه نمایش خانگی دارد بیشتر از آقای کارلوس و یک میلیون ۷۰۰ هزار دنبال کننده دارد.

راجر فدرر، رافائل نادال

حتی اگر از کنار پخش اخبار ورزشی هم رد شده باشید حتما نام این دو ستاره تنیس جهان را شنیده اید. مشهور ترین تنیس بازان جهان و قهرمان چندین دوره از مسابقات «گرانداسلم»، بسیار کمتر از بازیگران ایرانی دنبال کننده دارند. آقای نادال تنها با یک میلیون و ۲۰۰ هزارنفر و راجر فدرر با یک میلیون و ۷۰۰ هزار فالوئر در این شبکه فعال هستند.

​آرون پائول

سریال « برکینگ بد» یکی از پربیننده ترین سریال های جهان در چندسال اخیر بود از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ از شبکه amc پخش شد. «آرون پائول» بازیگر محبوب یکی از دو نقش اصلی این سریال در حال حاضر در اینستاگرام با ۱۵۱ پست، ۲میلیون و ۴۰۰ هزار فالوئر دارد. این در حالی است که مهراوه شریفی نیا که چند وقت پیش سریال «کیمیا» را روی آنتن داشت با ۲میلیون و ۲۰۰ هزار فالوئر در این شبکه فعالیت می کند.

بن افلک

کارگردان و بازیگر مشهور آمریکایی است. اما بازی او در فیلم «دختر گمشده» به کارگردانی «دیوید فینچر» حسابی به چشم آمد. بن افلک که سالهاست در هالیوود فعالیت می کند و چهره شناخته شده ای است گویا نتوانسته کاربران زیادی را در این شبکه جذب کند و تنها ۴۸۶ هزار فالوئر دارد. این در حالی است که امیرمهدی ژوله نویسنده ایرانی و یکی از برندگان مسابقه استنداپ کمدی خندوانه توانسته ۴۰۴ هزار دنبال کننده در کشور داشته باشد.

کامرون دیاز

بازیگر ۴۳ ساله و مشهور هالیوودی که در فیلم های زیادی مانند فیلم مشهور «دارودسته نیویورکی» حضور داشته است. تنها با ۲میلیون ۱۰۰ هزار فالوئر در اینستاگرام حضور دارد. این در حالی است که «سحر قریشی» بازیگر ایرانی ۲میلیون و ۶۰۰ هزار دنبال کننده دارد و حتی قریشی مجبور شد در یک برنامه اینترنتی در مورد واقعی بودن این تعداد فالوئر پاسخ دهد.

دونالد ترامپ

جنجالی ترین نامزد جمهوریخواهان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ است. آقای ترامپ که با اظهار نظرهای عجیب و غریب و شعارهای پوپولیستی شناخته می شود در اینستاگرام تنها ۱ میلیون هوادار دارد. در حالی که عروسک «جناب خان»، ۷۹۰ هزار نفر و «امیرتتلو» خوانند رپ و زیر زمینی ایرانی حدود ۲ میلیون ۵۰۰ هزار نفر فالوئر دارد.

لئوناردو دی کاپریو

بازیگر خوش چهره و بسیار مشهور هالیوودی ترجیح داده که در اینستاگرامش عکس های کمتری از خودش منتشر کند. به هرحال آقای دی کاپریو در این شبکه اجتماعی ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار فالوئر دارد و حالا حالاها باید تلاش کند تا به بهنوش بختیاری برسد. رامبد جوان نیز با ۲میلیون و دویست هزار فالوئر دارد و می تواند با سری جدید خندوانه در سال جدید دی کاپریو را پشت سر خود ببیند.

مارک زاکربرگ

خالق فیسبوک در اینستاگرام تنها ۲۸۳ هزار فالوئر دارد. ممکن است دلیل این تعداد کم به خاطر پست نگذاشتن آقای زاکربرگ به مدت ۶۰ هفته باشد. البته زاکربرگ باید بداند ایرانی ها در لایک و فالو کردن صفحات شخصی بازیگران درگذشته سابقه درخشانی دارند.

پائولو مالدینی

مرد رویایی و اسطوره بی چون و چرا باشگاه میلان در این شبکه مجازی ۳۶۷ هزار فالوئر دارد. آقای مالدینی که هنگام ورود به ایران و بازی دوستانه با ستارگان بازنشسته پرسپولیس با استقبال عجیب و غریبی از جمله کشیدن لپ، مو و ماچ های سنگین هوادارانش روبرو شد. با این حال آقای مالدینی باید بداند که «علیرضا حقیقی» پدیده جام جهانی ایران که دل بسیاری از کاربران را برده بود؛ بیش از ۴۴۱ هزار دنبال کننده دارد.

سلین دیون

خانم سلین دیون، خواننده مشهور فیلم سینمایی تایتانیک ۴۷۱ هزار دنبال کننده در این شبکه اجتماعی دارد. در حالتی «احسان خواجه امیری»خواننده محبوب پاپ ایرانی ۵۹۵ هزار فالوئر دارد.