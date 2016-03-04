به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله واعظ طبسی جمعه هفته گذشته به دلیل مشکل تنفسی پس از شرکت در انتخابات به بیمارستان امام رضا(ع) منتقل شد و به دلیل خونریزی مغزی به کما فرو رفت.

سید احمد هاشم آبادی مدیر روابط عمومی آستان قدس رضوی در این رابطه به مهر اظهار کرد: با وجود تلاش پزشکان و تیم درمانی برای کمک به ادامه حیات ایشان اما این شخصیت برجسته روحانی بامداد امروز جمعه جان به جان آفرین تسلیم کرد و به لقاءالله پیوست.

بنا بر اطلاعات رسیده مراسم تشییع پیکر آیت الله واعظ طبسی شنبه ۹ صبح از حسینیه امام رضا به سمت حرم امارضا(ع) انجام می‌شود.

یار امام رخت سفر بربست

آیت الله واعظ طبسى نماینده ولى فقیه در استان‌ خراسان و تولیت آستان قدس رضوى در سال ۱۳۱۴ در مشهد مقدس و در خانواده اى مذهبى و روحانى متولد شد.

آیت الله واعظ طبسی در یک سالگى پدرش را که از نوابغ گویندگان اسلامى در ایراد سخنرانى هاى مذهبى و خطابه و از لحاظ اخلاق، تقوى و پرهیزگارى زبانزد خاص و عام بود از دست داد و دوران کودکى را با سرپرستى مادر پشت سر گذاشت.

وى از همان سنین کودکى و نوجوانى بسیار عاطفى و علاقمند به حوزه هاى علمیه، عالمان دینى و حضور در جلسات مذهبى بود، لکن علیرغم علاقه شدیدى که به فراگیرى علوم اسلامى داشت به خاطر شرایط و اقتضاى زمان به تحصیل در دبستان و دبیرستان پرداخت که طى این دوران به دلیل استعداد سرشار و انضباط عالى همواره مورد توجّه و احترام دوستان و معلمان بود.

آیت الله واعظ طبسى در ۱۶ سالگى به حوزه علمیه وارد شد و دروس مقدماتى، سطوح متوسطه و عالیه و خارج را به طور جدّى دنبال کرد و از محضر اساتید و عالمان برجسته اى همچون آیات عظام و حجج الاسلام والمسلمین خالقى، جاویدى، ادیب نیشابورى، حاج سید احمد مدرس یزدى، حاج شیخ مجتبى قزوینى و میلانى بهره مند گردید، به طورى که مرحوم حضرت آیت الله العظمى بروجردى وى را طلبه اى خوش فکر و به عنوان زبان حوزه هاى علمیه دانسته وبا تقدیر و تفقد از ایشان نام مى بردند.

وى همراه با حدود ۳۰ سال کار علمى دقیق و پیگیر، چندین دوره دروس منطق، اصول، معالم، قوانین، رسائل و کفایه را تدریس نمود که کلاسهاى درس ایشان با استقبال گرم طلاب مواجه بود.

آیت ا… واعظ طبسى در دوران تحصیل و تدریس خویش بر مبانى حضرت امام خمینى (ره) و بعضاً مرحوم آیت ا… العظمى نائینى ، مرحوم آیت ا… العظمى خویى و مرحوم آیت ا… العظمى حکیم توجّه خاص داشته و در ادبیات، منطق، معانى و بیان و اصول داراى نوشته هایى است.

آیت ا… واعظ طبسى از سنین ۱۲ یا ۱۳ سالگى با سیاست آشنا بود و در ۱۵ یا ۱۶ سالگى چه در دبیرستان و یا حوزه علمیه و منزل مسائل سیاسى را دنبال و مطرح مى کرد.

وى با احساس نفرت عیمقى که از رژیم پهلوى در خود احساس مى کرد، خشم و کینه اش را به اشکال مختلف ابراز مى نمود و پس از گذشت یکى دوسال از شروع درس در حوزه علمیه با سخنرانى هاى خویش مبارزه اى هدفمند و جهت دار را علیه دستگاه حاکم آن زمان آغاز کرد، تا جایى که چندین بار به‌خاطر همین سخنرانى ها ممنوع المنبر و یا به زندان کشانده شد، لکن این مبارزه مقدس را تا پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى ایران به رهبرى امام خمینى (ره) ادامه داد و همیشه یار و یاور اسلام و نظام اسلامى براى خدمت به جامعه اسلامى بود.

وى در دیدارى که با امام راحل (ره) داشت، معظم له در مورد ایشان فرمود: «من به شما از دو حیث ارادت دارم، به‌خاطر خودتان و به خاطر مرحوم والدتان، چه بسیار افرادى غیرمسلمان بودند که تحت تاثیر منطق و کلام مؤثر و پرجاذبه او به اسلام مشرف شدند و در کشورهاى عربى موقعیت ویژه اى داشت.«

آیت ا… واعظ طبسى پس از پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى همواره به عنوان یکى از استوانه هاى نظام مقدس مورد توجّه قرار داشته و از سوى امام خمینى(ره(به عنوان نماینده معظم له در استان خراسان و تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد.

پس از رحلت آن بزرگوار، این حکم از سوى حضرت آیت الله العظمى خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى و ولى امر امت اسلام تأیید شد.

وى علاوه بر خدمت در بارگاه مقدس رضوى در نهادهاى مقدسى همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبرى عضویت و ریاست حوزه علمیه خراسان را بر عهده داشت و در جهت اعتلاى اسلام و نظام مقدس اسلامى تلاشی وافر از خود نشان داد.