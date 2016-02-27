هیچگونه موضوع امنیتی مربوط به انتخابات در فارس نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی افشانی، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به گستردگی استان فارس و ۲۹ شهرستان و ۸۴ بخش، در زمان برگزاری انتخابات و بعد از اتمام رای گیری با هیچگونه مساله امنیتی مواجه نشدیم و انتخابات در فضایی کاملا آرام برگزار شد.

وی ادامه داد: مشارکت مردم استان فارس و شهر شیراز در انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری قابل تقدیر بود.

استاندار فارس تصریح کرد: این مشارکت قطعا در آینده فارس و زندگی مردم تاثیر فراوان خواهد داشت.

افشانی یادآور شد: حضور مردم در این انتخابات بیانگر اعتماد آنها به نظام اسلامی، دولتمردان و مسئولان است و به طور حتم مسئولین نیز با رسیدگی به خواسته و رفع کمبودها پاسخ مردم را خواهند داد.

وی ادامه داد: از تمام مردم استان فارس و دست اندرکاران برگزاری انتخابات از جمله عوامل اجرایی، شورای تامین و عوامل آنها، نیروهای امنیتی و انتظامی با تلاش های بی وقفه خود شرائط این حماسه را فراهم کردند قدردانی می کنم.

استاندار فارس تاکید کرد: نقش اصحاب رسانه در این حماسه بسیار تاثیر گذار بود که باید از تمامی آنها که طی چند ماه گذشته همواره در کنار مردم و مسئولین حاضر بودند تشکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، استان فارس دارای ۱۸ کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی و پنج کرسی نمایندگی مجلس خبرگان رهبری است.