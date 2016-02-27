به گزارش خبرگزاری مهر، ولی اله سیف در دیدار با هیئت اقتصادی سوئیس پیشنهاد اعزام کارشناسان حوزه نظارت بانک مرکزی به منظور معرفی بانکداری ایران به فعالان اقتصادی آن کشور و درخواست انجام همکاری برای خروج نام ایران از فهرست کشورهای پُرریسک را ارائه کرد و مورد استقبال طرف سوئیسی قرار گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی در این دیدار ضمن پیشنهاد برگزاری جلسه مشترک بانکداران ایران و سوئیس برای رفع ابهامات احتمالی تاکید کرد: برگزاری جلسات مشترک، زمینه تفاهم و همکاری برای طرفین فراهم خواهد کرد، ضمن آنکه از مقامات سوئیس درخواست می کنیم با توجه به مصوبه مجلس در خصوص قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، همکاری های لازم برای خروج نام ایران از فهرست حامیان تامین مالی تروریسم انجام دهند.

سیف با اشاره به روابط مناسب بانکی ایران و سوئیس در گذشته به ویژه در دوران تحریم های بین المللی گفت: علاقه مندی مقامات سوئیس در خصوص همکاری با بانک های ایرانی را هیچگاه فراموش نمی کنیم؛ ضمن آنکه امیدواریم شرایط گسترش روابط بانکی در اسرع وقت به قبل از زمان اعمال تحریم ها، فراهم و از ظرفیت های بالقوه بانکی دو کشور حداکثر استفاده شود.

وی به برخی ابهام ها و احتیاط های بعضی از بانک ها به منظور شروع فعالیت با بانک های ایرانی در پسابرجام اشاره کرد و گفت: علاقه مندیم بانکداران سوئیسی در جلسات مستمر ضمن طرح ابهام ها، از اقدامات ایران به منظور‌ شفاف سازی مطلع شوند.

رئیس شورای پول و اعتبار وجود‌ برخی ابهامات را ناشی از احتیاط های بیش از حد طرف های مذاکره با ایران دانست و ضمن تاکید بر شفاف بودن جزئیات برنامه جامع اقدام مشترک در حوزه بانکی افزود: وجود ابهام برای فعالان اقتصادی تا حدی طبیعی است لیکن تجربه ایران نشان داده اگر ابهامات طرح و در خصوص رفع آن بحث و بررسی شود سریعتر به نتایج مثبت خواهیم رسید؛ بر همین مبنا کمیته برجام در بانک مرکزی برای پاسخگویی به سوالات تشکیل شده و مشتاقیم بانکداران سوئیس در طرح سوالات احتمالی به صورت شفاف عمل کنند.

وی افزود: برخی نگرانی های بانکداران ایرانی نیز بعد از برجام، نشات گرفته از احتیاط های فراتر از انتظار طرف مقابل است، بر این اساس ضمن استقبال از گفتگوهای دوجانبه علاقه مندیم نشست مستقل بانکداران طرفین برای ایجاد روابط کارگزاری و احیای ارتباطات گذشته، انجام گیرد.

سیف از انطباق بانک های ایرانی با استاندارد های بین المللی و تلاش برای اجرای آنها خبر داد و تصریح کرد: بانک های ایرانی تلاش های قابل توجهی به منظور انطباق با استانداردهای بین المللی از جمله مقررات کمیته بال ۲ و ۳ انجام داده اند و با اقدامات قانونی از جمله مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص مبارزه با تامین مالی تروریسم زمینه اجرای آنها فراهم شده است.

رئیس کل بانک مرکزی برقراری روابط اقتصادی و بازرگانی مستحکم را نیازمند بستر مناسب بانکی با شفافیت کامل دانست و گفت: بانک های ایرانی در گذشته نیز عملکرد خوبی در اجرای ضوابط و مقررات بین المللی به خصوص در زمینه پرداخت ها داشته اند و خوشبختانه با حساسیت های لازم تسویه حساب های بین المللی بدون تاخیر توسط ایران انجام شده است.

در این نشست «رنه وبر» وزیر امور مالی و اقتصادی سوئیس ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران به همراه هیئت اقتصادی گفت: روابط ایران و سوئیس از گذشته مناسب بوده و سوئیس در زمینه تامین مالی، تجارت و نقل و انتقالات مالی همکاری های لازم را با ایران داشته است. در دوره پسابرجام نیز سوئیس مایل است ضمن گسترش روابط بانکی با ایران درحوزه های آموزشی، تکنیکی، حقوقی و مالی بیش از پیش مشاوره های لازم را ارائه کند.

رنه وبر با اشاره به اتخاذ تصمیم ها و تعیین سرفصل هایی برای گفتگوهای مالی و اقتصادی در حوزه های مختلف با ایران افزود: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران با همکاری و اتخاذ تصمیم‌ها و تعیین موارد قابل طرح برای رفع ابهام‌ها، نقش مهمی در زمینه گسترش روابط بانکی را فراهم خواهند کرد.

فرستاده ویژه کشور سوئیس با دعوت از مقامات بانک مرکزی برای سفر به این کشور بیان داشت: ما از جانب مقامات سوئیس ضمن دعوت از مسئولان بانک مرکزی برای سفر به سوئیس، حضور مقامات ایرانی را عامل مهمی در ایجاد بستر مناسب روابط بانکی می دانیم.

وی ضمن ابراز خوشحالی از شفاف سازی انجام شده در جلسات دو جانبه توسط طرفین تاکید کرد: در این جلسات ضمن رفع ابهام ها، با اتخاذ راه کارهای مناسب، روابط کارگزاری بانکی گسترش می یابد و در نتیجه دو طرف از آن منتفع خواهند شد.