تساوی عجیب الغرافه در شب گلزنی شجاعی

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای هفته بیستم لیگ ستارگان قطر امروز شنبه تیم الغرافه به مصاف تیم ام صلال رفت که این بازی با نتیجه تساوی ۴ بر ۴ به اتمام رسید. مسعود شجاعی هافبک ایرانی تیم الغرافه در ترکیب اصلی این تیم حضور داشت و برای الغرافه گلزنی کرد.

ابتدا تیم ام صلال دو گل از الغرافه پیش افتاد. در دقیقه ۴۴ ثامر جمال یکی از گلهای الغرافه را جبران کرد تا بازی در نیمه نخست با نتیجه ۲ بر یک تمام شود. در نیمه دوم اما گلهای زیادی رد و بدل شد.

ام صلال مجددا در دقیقه ۵۰ گلزنی کرد تا اختلاف دوباره به دو گل برسد. مسعود شجاعی چهار دقیقه بعد گل دوم الغرافه را به ثمر رساند. نمث هم در دقیقه ۷۲ از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد و کار را به تساوی کشاند اما این پایان کار نبود و الغرافه در دقیقه ۷۸ هم توسط فلادیمیر گل چهارم را به ثمر رساند تا نتیجه مسابقه ۴ بر ۳ شود.

یاران شجاعی که در آستانه پیروزی قرار داشتند، مجددا برد را در شب اشتباهات پر شمار مدافعان خود از دست دادند و در دقیقه ۸۲ گل مساوی را دریافت کردند تا در نهایت بازی با نتیجه ۴ بر ۴ خاتمه یابد.