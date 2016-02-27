سیکنه الماسی با ۴۱ هزار رای نماینده جنوب استان بوشهر در مجلس شد

عباس جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تقدیر از حضور گسترده و پرشور مردم در انتخابات هفتم اسفندماه اظهار داشت: مردم در شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر با حضور گسترده خود حماسه دیگری را رقم زدند.

وی ادامه داد: در حوزه انتخابیه کنگان، جم، دیر و عسلویه، سکینه الماسی با کسب ۴۱ هزار و ۸۰۴ رای به عنوان نماینده مردم این حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

فرماندار شهرستان کنگان اضافه کرد: حجت‌الاسلام موسی احمدی نیز با کسب ۳۵ هزار و ۴۵۲ رای در جایگاه دوم قرار گرفت و حسین بردستانی با کسب ۲۶ هزار و ۶۸۹ رای سوم شد.

وی خاطرنشان کرد: عابدین عابدی زاده با دو هزار و ۹۳۲ رای، اکبر آسیایی زاده با یک هزار و ۲۲۳ رای، قاسم ابراهیمی با کسب یک هزار و ۵۷ رای، محمد مطلق با کسب یک هزار و سه رای و فرهاد اسدی با کسب ۵۱۸ رای در رده‌های بعدی قرار گرفتند.