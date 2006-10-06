در گفتگوي اختصاصي مهر با رئيس سازمان سنجش آخرين تغييرات آزمون سراسري سال 1386 اعلام شد ؛ تغييرات اجرايي تدريجي در آزمون سراسري، ثبت نام اينترنتي

دكتر عبدالرسول پور عباس در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: تأثير سوابق تحصيلي در كنكور سال آينده به صورت تأثير معدل نيست. از آنجا كه معدل تنها يك عدد است ،علمي نيست و كارايي رديف كردن را براي ما ايجاد نمي كند ، بنابراين سوابق تحصيلي را بر اساس دروس تخصصي سال هاي دبيرستان و ضرايب مشخص اين دروس اعمال مي كنيم.

وي اضافه كرد : به ميزاني كه آموزش و پرورش اين آمادگي را ايجاد كند كه برخي دروس تخصصي را به شكل سراسري برگزار كند، به همان ميزان اثر اين دروس در سنجش بيشتر مي شود.

رئيس سازمان سنجش اظهار داشت : ضرايب مشخص براي هردرس را شوراي تخصصي كنكورتعيين مي كند و اين امر بستگي به شرايط زماني و استاندارد آزمون هاي سراسري دروس تخصصي دارد.

وي با بيان اينكه اين موضوع در كميته كنكور مورد بررسي است گفت: دروس تخصصي سال سوم دبيرستان كه آزمون آنها به شكل سراسري برگزار شده در سنجش تأثير گذار است. اكنون آزمون 10 درس تحصصي در هر گروه آزمايشي به صورت سراسري برگزار مي شود و سازمان نيز همين تعداد درس را براي 5 گروه آزمايشي با ضرايب مختلف در سنجش تأثير مي دهد.

پورعباس تأكيد كرد: در كنكور سال جاري اين ضرايب به صورت واقعي تأثير گذار است. ضمن اينكه تغييرات در آزمون هاي سراسري تدريجي است و شوراي كنكور مي تواند تصميم گيري خود را به مردم اطلاع دهد.

ثبت نام كنكور 1386 اينترنتي شد

رئيس سازمان سنجش در گفتگو با مهر اضافه كرد: سازمان سنجش آموزش كشور ثبت نام كنكور سراسري و ارشد سال 86 را اينترنتي مي كند. اين بدان معني است كه دوره ثبت نام توسط مردم طولاني تر اما دوره استخراج فايل آزمون كوتاه تر از گذشته مي شود و اطلاعات از مبدأ به روي سيستم كامپيوتري مي رود.



عبدالرسول پورعباس افزود: در سال هاي گذشته ثبت نام كنكور از آذرماه شروع مي شد و تا استخراج فايل كامپيوتري آزمون كه مدت زمان زيادي به طول مي انجاميد، انرژي بسياري از سازمان گرفته مي شد.

تغيير در شيوه ثبت نام پشت كنكوري ها

وي ادامه داد : سازمان سنجش در حال رايزني با عوامل اجرايي براي ثبت نام الكترونيك آزمون سراسري كارشناسي و كارشناسي ارشد است. ضمن اين حركت، داوطلبين سال گذشته آزمون سراسري نيز با شيوه اي جداگانه ثبت نام مي شوند. سازمان فايل اين داوطلبان را در اختيار دارد و نيازي به ثبت نام مجدد نيست. تنها حداقل اطلاعات را مانند نام، شماره داوطلبي و گروه آزمايشي از آن ها اخذ مي شود.

رئيس سازمان سنجش اظهار داشت: با توجه به اينكه 30 تا 40 درصد داوطلب جديد در آزمون سراسري شركت مي كنند، با اين روش ثبت نامي در حدود 60 درصد در وقت و انرژي صرفه جويي مي شود.

افزايش هزينه ثبت نام كنكور 1386

پورعباس در خصوص هزينه هاي دريافتي ثبت نام از داوطلبان آزمون گفت: هزينه فعلي كم است و در صورتي كه بخواهيم آزمون را سالم برگزار كنيم و داوطلب از امكانات بيشتري در حين آزمون برخوردار باشد، دو برابر شدن هزينه پرداختي ثبت نام اهميتي ندارد و باعث بهينه شدن فضاي آزمون مي شود. لذا بخشي افزايش در مبلغ ثبت نام در دستور كار سازمان سنجش است.

وي با بيان اينكه ثبت نام الكترونيكي باعث صرفه جويي در كاغذ مي شود، افزود: در تمام مراكز و پيش دانشگاهي نرم افزار ثبت نام نصب مي شود و هر دبيرستان مي تواند دانش آموزان خود را ثبت نام كند. البته خود داوطلب نيز مي تواند اقدام به ثبت نام كند.

اعلام زمان ثبت نام در كتكور 1386

رئيس سازمان سنجش درخصوص زمان ثبت نام آزمون سراسري سال 86 اظهارداشت : تاريخ ثبت نام درآذر ماه است اما به دليل پروسه جديد ثبت نام عوامل اجرايي آزمون ومراكزپيش دانشگاهي بايد آموزش ببينند بنابراين آموزش هاي ثبت نام به مدارس و مراكز پيش دانشگاهي و عوامل اجرايي در مهر ماه آغاز مي شود