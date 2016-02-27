«پارسايی» و «رجبی» راهی بهارستان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس ستاد انتخابات استان فارس شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: از مجموع ۶۰۳ هزار و ۱۳۵ راي ماخوذه، بهرام پارسايي با ۱۹۸ هزار و ۵۱۷ راي و فرج الله رجبي با ۱۷۱ هزار و ۵۲۹ راي به طور مستقيم وارد مجلس شدند.

هادي پژوهش جهرمي ادامه داد: مسعود رضايي با ۱۴۱ هزار و ۸۰۴ راي، علي اكبري با ۱۳۲ هزار و ۴۵۵ راي، جعفر قادري با ۱۱۱ هزار و ۲۹۰ راي و حسين نجابت با ۸۵ هزار و ۸۴۶ راي راهي مرحله دوم انتخابات شدند.

وي ادامه داد: فريدون عباسي با ۸۵ هزار و ۳۰۷ راي، احمد رضا دستغيب با ۸۲ هزار و ۴۱۱ راي، ابراهيم عزيزي با ۷۵ هزار و ۷۲۹ راي، محمدي كشكولي با ۶۹ هزار و ۲۹۹ راي، حسين ذوالانوار با ۵۰ هزار و ۶۴۴ راي، شاهين محمد صادقي با ۴۹ هزار و ۵۶۶ راي، معصومه زارع با ۴۰ هزار و ۵۹۵ راي، مسعود زارعي با ۲۵ هزار و ۸۷۰ راي و ضرغام صادقي با ۲۳ هزار و ۹۹ راي در ادامه ليست قرار دارند.

رئيس ستاد انتخابات استان فارس تصريح كرد: علاالدين كراماتي ۲۱ هزار و ۴۸۳ راي، علي احمدي ۲۰ هزار و ۸۸ راي، كورش زارع ۱۹ هزار و ۶۴۵ راي، علي دهقان فارسي ۱۴ هزار و ۹۶۰ راي و جوانشير كدخداپور نيز ۱۱ هزار و ۷۲۳ راي كسب كردند.

پژوهش تاكيد كرد: مشاركت واجدين شرايط راي دادن در شهرستان شيراز نيز ۵۰ درصد بوده است.