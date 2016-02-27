نتایج قطعی انتخابات مجلس خبرگان در آذربایجان شرقی اعلام شد

سعید شبستری خیابانی در گفتگو با خبرنگار مستقر مهر در ستاد انتخاباتی اظهار داشت: کار شمارش آرا در هر ۲۱ شهرستان استان به پایان رسیده و بدین ترتیب نتایج این انتخابات نهایی شد.

رئیس ستاد انتخاباتی آذربایجان شرقی ادامه داد: در مجموع یک میلیون و ۷۹۰ هزار و ۷۸۹ رای اخذ شده بود که از این تعداد یک میلیون و ۵۸۳ هزار و ۱۳۹ رای صحیح بوده است.

وی در خصوص علمای برگزیده این مجلس گفت: محسن مجتهد شبستری با ۷۴۳ هزار و ۸۱۸ رای، علی ملکوتی با ۶۸۸ هزار و ۷۰۰ رای، محمدتقی پورمحمدی با ۵۷۰ هزار و ۴۴۵ رای، هاشم هاشم‌زاده هریسی با ۴۷۶ هزار و ۸۸۸ رای و محمد فیضی سرابی با ۴۱۵ هزار و ۴۱ رای به عنوان نمایندگان استان آذربایجان شرقی به مجلس خبرگان رهبری راه می‌یابند.

شبستری افزود: همچنین جواد حاجی زاده دیگر نامزد مجلس خبرگان با ۳۵۴ هزار و ۶۶۰ رای نتوانست به این مجلس راه یابد.