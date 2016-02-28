به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت امور خارجه الجزایر روز شنبه از سفر «سرگی لاوروف» وزیر خارجه روسیه به این کشور در روز دوشنبه خبر داد. سفر لاوروف به الجزایر به دعوت «رمطان لعمامره» همتای الجزایری وی صورت می گیرد.

وزارت امور خارجه الجزایر در بیانیه خود افزود که لاوروف با رمطان لعمامره وزیر امور خارجه الجزایر درباره همکاری راهبردی دو کشور بر اساس بیانیه ای که سال ۲۰۰۱ بین روسای جمهور دو کشور به امضا رسید، گفتگو خواهد کرد.

بنا بر بیانیه وزارت خارجه الجزایر، در سفر لاوروف به الجزایر همکاری دوجانبه بین دو کشور در زمینه های اقتصادی، فناوری، علمی و فرهنگی بر اساس هفتمین دور کمیته مشترک الجزایر و روسیه که ماه جولای ۲۰۱۵ در مسکو برگزار شد نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه الجزایر مسائل منطقه ای بویژه اوضاع لیبی و سوریه و همچنین مبارزه با تروریسم و توسعه بازار بین المللی نفت از دیگر محورهای مذاکرات وزرای خارجه دو کشور خواهد بود.