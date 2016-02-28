شهادت ۱۸۶ فلسطینی از ابتدای انتفاضه قدس تاکنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، بنا بر اعلام منابع رسمی فلسطینی از ابتدای انتفاضه قدس در ابتدای ماه اکتبر ۲۰۱۵ میلادی ۱۸۶ فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی شهید و ۱۵۶۴۵ نفر دیگر نیز زخمی شده اند. در همین حال از زمان آغاز انتفاضه قدس ۳۳ صهیونیست نیز به هلاکت رسیده اند.

جمعیت هلال احمر فلسطین در بیانیه ای مطبوعاتی اعلام کرد که از زمان آغاز انتفاضه قدس ۱۸۶ فلسطینی به شهادت رسیده اند که ۴۱ نفر از آنها مربوط به سال ۲۰۱۶ میلادی است. این جمعیت اعلام کرد که ۴۱ نفر از مجموع شهدا از قدس اشغالی، ۵۳ شهید از الخلیل، ۲۰ شهید از رام الله، ۱۹ شهید از جنین، ۱۰ شهید از بیت لحم، ۱۰ شهید از نابلس، ۳ شهید از طولکرم، ۲ شهید از سلفیت، یک شهید از قلقیلیه، دو شهید از اراضی اشغالی سال ۱۹۴۸ و ۲۵ شهید نیز از نوار غزه بوده اند.

جمعیت هلال احمر فلسطین اعلام کرد که عوامل این جمعیت طی این مدت ۱۵۶۴۵ زخمی را در کرانه باختری، قدس اشغالی و نوار غزه مورد درمان قرار داده اند که در این میان ۱۴۱۸ نفر از آنها بوسیله گلوله جنگی و ۳۱۵۳ نفر توسط گلوله پلاستیکی مورد اصابت قرار گرفته بودند. ضمن اینکه ۱۰۶۰۸ نفر نیز در پی بکارگیری گاز اشک آور از سوی نظامیان صهیونیست دچار حالت خفگی شده و ۴۶۴ نفر نیز مورد ضرب و شتم این نظامیان قرار گرفتند.

از سوی دیگر منابع صهیونیستی از هلاکت ۳۳ صهیونیست و زخمی شدن ۳۱۱ صهیونیست دیگر از زمان آغاز انتفاضه قدس خبر دادند. لازم به ذکر است که سرزمین های اشغالی فلسطین از ابتدای ماه اکتبر سال ۲۰۱۵ شاهد انتفاضه مردمی گسترده است.