جاسوسی آل خلیفه از مقر سازمان ملل در بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، «یوسف المحافظه» معاون رئیس مرکز حقوق بشر بحرین اظهار داشت که وزارت کشور بحرین فعالیت سازمان ملل در بحرین را زیرنظر دارد و این اقدام نقض آشکار قوانین و مقررات بین المللی است.

المحافظه درباره زیرنظر گرفتن رفت و آمد شهروندانی بحرینی به مقر سازمان ملل در بحرین گفت: خانم «فاطمه حلواجی» مسئول انجمن حقوق بشر اروپا-بحرین به همراه شماری از خانواده های زندانیان برای ارائه نامه ای به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل پیرامون تخلفاتی که مقامات در حق زندانیان سیاسی مرتکب می شوند به مقر این سازمان در منامه مراجعه کرده بود که پس از خروج از ساختمان یک افسر امنیتی جلوی او را گرفته و ضمن درخواست کارت شناسایی از وی از او در خصوص علت رفت و آمد به مقر سازمان ملل تحقیق می کند اما حلواجی از این کار خودداری کرده و برای در جریان قرار دادن مسئولان مقر سازمان ملل در بحرین به ساختمان مذکور باز می گردد. آنها نیز به افسر مذکور تذکر می دهند که کار وی غیرقانونی و دخالت در فعالیت سازمان ملل محسوب می شود.

المحافظه تصریح کرد که وزارت کشور بحرین در کار یک نهاد مستقل بین المللی دخالت و جاسوسی می کند و این اقدام نقض صریح قوانین بین المللی است.

معاون رئیس مرکز حقوق بشر بحرین تاکید کرد که دستگاه های امنیتی بحرین حق ندارند فعالیت سازمان ملل متحد را زیر نظر گرفته و فعالان و قربانیانی را که قصد ارائه شکایت علیه اقدامات خلاف قانون دولت را دارند تحت پیگرد قرار دهند.