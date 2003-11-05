فقط توليدكنندگان محصولات نرم افزاري در بخش رايانه نمايشگاه شركت كرده اند

اتابك اصغري ، مدير اجرايي بخش رايانه يازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي " مهر" با بيان اين مطلب افزود : امسال در بخش رايانه 34 شركت رايانه اي در فضايي بالغ بر 500 متر مربع محصولات خود را عرضه مي كنند كه البته اين شركت ها همه توليد كننده محصولات قرآني و علوم اسلامي هستند .

وي در ادامه اشاره كرد : در نمايشگاه يازدهم بيش از 50 نرم افزار جديد توسط فعالان اين حوزه عرضه شده است ، بخشي از فضاي اين بخش را نيز به كافي نت اختصاص داديم كه در اين محل علاقمندان مي توانند وارد سايتهاي قرآني و علوم اسلامي شده و با محصولات جديد اين نمايشگاه آشناشوند .

وي برپايي كارگاههاي آموزشي را از ديگر فعاليتهاي اين بخش دانست و افزود : 13 شركت در برپايي اين كارگاههاي آموزشي كه با موضوع " آموزش استفاده از آخرين نرم افزارهاي علوم اسلامي" بر پا مي شود با كميته برگزاري همكاري كرده اند ، همچنين برگزاري دو ميزگرد تخصصي با عنوان " آينده نرم افزارهاي علوم اسلامي در ايران و جهان " و " شيوه هاي نوين ارتباط باجوانان و نوجوانان" از ديگر برنامه هاي بخش رايانه درنمايشگاه قرآن است .

وي در ادامه عنوان كرد : محصولات نرم افزاري بخش رايانه امسال با برچسب ويژه نمايشگاه ارايه مي شود كه درواقع اين برچسب نشان دهنده كنترل كميته رايانه بر روي محصولات ارايه شده است ، البته اين كنترل از لحاظ فني و محتوايي انجام شده است يعني اينكه محصولات ارايه شده حتما بايد قرآني بوده و يا در حوزه علوم اسلامي باشند وديگر اينكه سيستم ارايه شده با ادعاي توليد كنندگان آن هماهنگ باشد يعني اگر توليدكننده اظهار مي كند كه سيستم موجود با تمام سيستمهاي عامل كار مي كند و امكانات خاصي دارد ، نرم افزاربايد اين كاربري را داشته باشد.

اصغري ياد آور شد : كميته رايانه سعي داشته تا بسياري از ضعف ها و مشكلات بخش رايانه در سالهاي گذشته را در نمايشگاه يازدهم اصلاح كند اما كاستيهايي نيز در اين نمايشگاه به چشم مي خورد كه اميدوارم مسئولان برپايي نمايشگاه در سالهاي آينده براي رفع آنها تلاش كنند ، يكي از مشكلات موجود زمان كم ارزيابي آثار است كه مسئولان بايد در سالهاي آينده زمان بيشتري را به ارزيابي نرم افزارها اختصاص دهند تا انتخاب ها درست تر صورت بگيرد ، مشكل بعدي فضاي بخش رايانه است كه با توجه به استقبال مردم فضاي بيشتري را مي طلبد وبراي سالهاي آينده مهلت ارسال آثار را نيز بايد بيشتر كنند .

وي در ادامه اشاره كرد: امسال سعي شده تا اغلب شركت هاي رايانه اي داراي محصولات جديد باشند ولي اگر توليد كننده اي يك كار جديد داشت و يا اينكه اصلا نداشت ولي محصولاتش از كيفيت خوبي برخوردار بود نيز در نمايشگاه شركت كرده است .