تولید پلاسمای ایرانی مورد تایید کارشناسان آلمانی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، «اوته شرفان» بازرس شرکت آلمانی CSL-Plasma، روز گذشته برای دومین بار در سالجاری با مشاهده استمرار کیفیت کار، رعایت اصول بهینه تولید پلاسما در اداره کل انتقال خون استان تهران را تایید کرد.

دکتر سید مرتضی طباطبایی مدیر کل انتقال خون استان تهران در این باره گفت: سوم و چهارم آذر ۱۳۹۴ نماینده شرکت CSL-Plasma فرآیند تولید پلاسما از مرحله اهدای خون تا ذخیره‌سازی را مورد ارزیابی فنی قرار داد و تاییدیه موقت صادر کرده بود.

وی ادامه داد: در این بازرسی که بعد از گذشت چهار ماه دوباره انجام شد، استمرار کیفیت کار و رعایت اصول بهینه تولید پلاسما مورد توجه قرار گرفت و اداره کل انتقال خون استان تهران توانست برای اولین بار در بین استانهای کشور این تاییدیه را برای دو سال آینده دریافت کند .

مدیر کل انتقال خون استان تهران با اشاره به نیاز سالانه ۶۰۰ هزار لیتر پلاسما در کشور، خاطر نشان کرد: افزایش شرکت‌های طرف قرارداد به منظور تولید داروهای مشتق از پلاسما می تواند کمک شایانی به کشور در مسیر خودکفایی و تامین صد در صدی این نیاز از طریق پلاسمای ایرانی باشد .

وی در پایان از حمایت معاونین و مدیران ستادمرکزی به ویژه دکتر علی اکبر پورفتح‌اله مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران و همچنین تلاش و همراهی دکتر اردشیر تراب جهرمی مديركل دفتر مديريت عملكرد و پاسخگويي به شكايات برای کسب این موفقیت تقدیر و تشکر کرد .

بنابر این گزارش، در بین کشورهای آسیایی و همچنین اسلامی تنها ایران است که با ورود به عرصه تولید پلاسما و قرارداد با شرکت‌های دارویی معتبر جهانی توانسته تاییدیه کیفی از شرکت CSL- Plasma آلمان را دریافت کند.