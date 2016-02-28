«پتر چک» دلایل پیوستن به آرسنال را تشریح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «پتر چک» پس از اینکه جای خود را در تیم چلسی به «تیبو کورتوآ» داد، تصمیم گرفت به توپچی های لندن بپیوندد. این دروازه بان اعتقاد دارد اگر قرار باشد آرسنال از سال ۲۰۰۴ بار دیگر به عنوان قهرمانی برسد، باید در کسب نتایج ثبات داشته باشد.

این دروازه بان در گفتگو با «کانال پلاس» اظهار کرد: وقتی ونگر را ملاقات کردم، او در خصوص وضعیت باشگاه توضیحاتی را ارائه کرد و اینکه اوضاع در این باشگاه چقدر بسامان است. من آنچه او گفت را پسندیدم. می دانستم که این باشگاه پتانسیل این را دارد که مدعی قهرمانی باشد و باید بتوانیم پیوستگی داشته باشیم و امتیاز از دست ندهیم.

چک افزود: وقتی در تمرینات حضور دارم از جدیت بازیکنان خوشم می آید و اینکه آنها ۱۰۰ درصد مایه می گذارند البته این فشار باید در جهت صحیح باشد. این کمک می کند که همه در تیم پیشرفت کنند. من همچنین فضای این تیم را دوست دارم.