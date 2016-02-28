واکنش رئیس کمیته خارجی سنای آمریکا به انتخابات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت سنای آمریکا، «اد رویس» رئیس‌ جمهوریخواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در بیانیه‌ای عنوان داشت که نحوه رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، آزمایش‌ های موشکی یا دستگیری ملوان‌ های آمریکایی، بر خلاف وعده‌ای است که «باراک اوباما» در مورد معتدل و مسئولیت‌پذیر شدن ایران داده بود.

رویس در بیانیه‌ ای که در وب‌ سایت کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا منتشر شده، می نویسد: «رئیس‌جمهور اوباما به مجلس وعده داده بود که ایران مسئولیت‌پذیرتر و میانه‌روتر می‌شود. با این حال ساعاتی پس از اجرایی شدن توافق هسته ای، حکومت ایران ۲۹۶۷ نفر از نامزدهای اننتخاباتی برای انتخابات مجلس در ایران را رد صلاحیت کرد».

او افزوده ایران با انجام آزمایش‌های موشکی، تحریم‌های سازمان ملل را نقض کرد، ملوان‌های آمریکایی را دستگیر کرد و همزمان به حمایت از رژیم «قاتل» [بشار] اسد در سوریه ادامه می‌دهد.

پیش از این یک تیم از ناظران تحریم‌های ایران در سازمان ملل گفته بودند آزمایش موشک میان‌ برد عماد یکی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده است.

به گفته اد رویس، ایران با دسترسی به ۱۰۰ میلیارد دارایی بلوکه‌شده‌اش به خاطر تحریم‌ها، «اکنون بر منطقه (خاورمیانه) چیره» شده است.

جان کری، وزیر خارجه آمریکا، چهارم اسفند ماه مبلغ پولی که ایران نقدا پس از اجرای توافق اتمی دریافت خواهد کرد را «کمتر از ۵۰ میلیارد دلار» اعلام کرده بود.

رئیس‌ کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه خود ادعا کرده است ممکن است برخی از داوطلبان انتخابات میانه‌رو قلمداد شوند؛ اما او چنین چیزی را رد می‌کند. از منظر وی مرددم ایران ممجبور به انتخاب بین تندروها و تندرو تر ها شده اند.