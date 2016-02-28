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۹ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۳۲

حضور مشروط آزادکاران ایران در یک تورنمنت روسی

حضور مشروط آزادکاران ایران در یک تورنمنت روسی

مسئولان منطقه کالینینگراد از تیم کشتی آزاد ایران برای حضور در جام بین المللی شومیلین دعوت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دعوتنامه به صورت مستقیم از سوی مسئولان ورزشی منطقه کالینینگراد کشور روسیه به ایران ارسال شده که فدراسیون کشتی ایران با توجه به اینکه چون کشتی گیران این منطقه در جام بین‌المللی تختی حضور یافتند، در این تورنمنت بین المللی شرکت خواهد کرد.

این در حالیست که پیش از این فدراسیونه کشتی کشورمان اعلام کرده بود به دلیل کارشکنی روسها در تعامل دو طرفه و عدم حضور در تورنمنت‌های ایران، در رقابتهای بین المللی این کشور شرکت نمی کند.

نوزدهمین دوره مسابقات جام شومیلین روز ۲۲ اسفندماه در سالن شهر یانوست منطقه کالینینگراد برگزار می شود و کشتی گیران زیر ۲۳ سال در رشته کشتی آزاد می توانند در این رقابت ها شرکت کنند. این مسابقات در اوزان کشتی بزرگسالان انجام می شود و هزینه اسکان و تغذیه تیم ها نیز بر عهده میزبان است.

منطقه کالینینگراد یکی از واحدهای فدرالی روسیه واقع در کرانه دریای بالتیک است، این منطقه از سایر خاک روسیه جداست و توسط لیتوانی و لهستان و دریای بالتیک محاصره شده است.

کد مطلب 3568167

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