به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه امیرکبیر، سمپوزیوم سالانه فولاد، هر ساله همزمان با نمایشگاه بین المللی فولاد در هفته اول اسفندماه توسط انجمن آهن و فولاد ایران با همكاری یكی از واحدهای فولاد كشور در یكی از شهرهای صاحب صنعت برگزار می شود.

برگزاری سمپوزیوم فولاد یکی از اصلی ترین گردهمایی های سالانه صاحبان صنایع و کارشناسان صنعت فولاد به شمار می آید و درجریان آن، فعالان صنعتی و دانشگاهی كه در زمینه تولیدات صنعتی، بهبود فرآوری، ارتقای صنعت فولاد، پایین آوردن هزینه های تولید، بهبود كیفیت و كاهش آلودگی های محیط زیستی صنایع فولاد طی یكسال گذشته اقدامات موثری داشته اند معرفی و تجلیل می شوند.

امسال این سمپوزیوم، در جزیره كیش برگزار شد. در این گردهمایی، با رای هیات مدیره انجمن آهن و فولاد ایران، سه نفر از مدیران صنایع فعال در تولید فولاد و همچنین یكی از اعضای هیات علمی دانشگاه ها كه فعالیت موثری در آموزش و پژوهش و تحقیقات صنعت فولاد داشته اند معرفی می شوند كه امسال، دكتر اسكندر كشاورز علمداری، از دانشگاه صنعتی امیركبیر موفق به كسب این افتخار شد.

وی از سال ۱۳۷۴ تاكنون عضو هیات علمی بخش مهندسی مواد و معدن دانشكده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیركبیر است و در مجامع صنعتی - معدنی همچون جامعه ایرانیان مهندسی مواد (IMES)، جامعه آهن و استیل ایران (ISSI) و جامعه مهندسین شیمی ایرانیان (IACHE) عضویت دارد.