خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: مازندران با مشارکت بیش از ۷۲ درصدی در انتخابات مجلس اگرچه نتوانست رکورد مشارکت ۷۶ درصدی مجلس نهم را بشکند اما در این دوره نیز در کشور رتبه بالایی را کسب کرده است.

بررسی ترکیب آرای منتخبان مجلس دهم در مازندران نشان از خانه‌تکانی در ترکیب ای دوره مجلس نشان می‌دهد و اکثریت نمایندگان مجلس نهم در این مجلس حضور ندارند.

در حوزه ساری و میان درود دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با یک شوک و تأیید صلاحیت نشدن هر دو نماینده فعلی مجلس در انتخابات آغازشده بود و سرانجام محمد دامادی موفق به تأیید صلاحیت شد.

در حوزه انتخابیه ساری که علی‌اصغر یوسف نژاد که قبلاً نیز سابقه نمایندگی مردم را در مجلس داشت با اخذ ۱۱۶ هزار و ۵۴۰ رأی و محمد دامادی با اخذ ۶۷ هزار و ۱۵۸ رأی راهی مجلس شورای اسلامی شدند.

این دو منتخب که بیشتر به جریان اصلاح‌طلبی و حامیان دولت منتسب هستند و در این حوزه هم‌چنین منصور علی زارعی کیاپی با اخذ ۶۳ هزار و ۱۹۲ رأی، عباسعلی ابراهیمی با اخذ ۴۳ هزار و ۶۴۲ رأی و علی بابایی کارنامی که دارای تفکر اصول‌گرایی بودند با اخذ ۳۲ هزار و ۶۸۲ رأی به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

در حوزه انتخابیه آمل، عزت‌الله یوسفیان ملأ برای چهارمین بار متولی به خانه ملت راه یافت و در بین منتخبان مردم مازندران، تنها نماینده‌ای است که سابقه چهار دوره نمایندگی را پشت سر هم تجربه کرده است. .

در این حوزه انتخابیه رضا حاجی پور و عبدالله حسینی که جریان منتسب به اصلاح‌طلبی بودند و تلاش‌های زیادی برای جلب آرای عمومی کرده بودند به‌عنوان نفر دوم و سوم معرفی شدند.

شگفتی‌های دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در مازندران، کنار گذشته شدن نمایندگان مجلس نهم در برخی حوزه‌های انتخابیه ازجمله بابلسر و فریدون‌کنار بوده است از شگفتی‌های دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در مازندران، کنار گذشته شدن نمایندگان مجلس نهم در برخی حوزه‌های انتخابیه ازجمله بابلسر و فریدون‌کنار بوده است و مقداد نجف نژاد با کسب بیش از ۲۷ هزار رأی از خانه ملت خداحافظی باید کند و جایش را به ولی‌الله نانوا کناری که دارای تفکر اصولگرایی است، بدهد.

در حوزه بهشهر، نکا و گلوگاه که شاهد مشارکت ۸۱ درصدی مردمان این حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس بودیم نیز شاهد تغییر در نمایندگی ملت بوده‌ایم و علی‌محمد شاعری از معاونان وزیر دولت دهم و با تفکر اصولگرایی با کسب بیش از ۷۰ هزار رأی به‌عنوان نفر اول از این حوزه به مجلس راه یافت.

استان مازندران تعداد واجدین رأی دادن: دو میلیون و ۲۳۵ هزار و ۶۳۸ درصد مشارکت:۷۲.۳ درصد تعداد رأی دهندگان:

یک میلیون و ۶۱۶ هزار و ۸۰۱ نفر گروه پیروز: اصلاح طلب ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ ساری و میاندرود علی اصغر یوسف نژاد ۱۱۶ هزار و ۵۴۰ اصلاح طلب محمد دامادی ۶۷ هزار و ۱۵۸ اصلاح طلب ۲ بابلسر و فریدونکنار ولی الله نانوا کناری ۳۹ هزار و ۳۱۹ اصولگرا ۳ بهشهر، گلوگاه و نکا علی محمد شاعری ۷۰ هزار و ۴۰۳ اصولگرا ۴ بابل علی نجفی خوشرودی ۶۲ هزار و ۸۹۶ اصلاح طلب حسین نیازآذری ۵۸ هزار و ۸۴۳ مستقل دور دوم همت الله طاهری نژاد ۵۵ هزار و ۲۹۶ اصلاح طلب دور دوم ۵ تنکابن، رامسر و عباس آباد شمس الله شریعت نژاد ۴۶ هزار و ۵۲۷ اعتدال گرایان ۶ آمل عزت الله یوسفیان ۸۴ هزار و ۴۵۳ اصولگرا ۷ نوشهر، چالوس و تنکابن قاسم احمدی لاشکی ۳۹ هزار و ۹۸۶ اصولگرا ۸ قائمشهر، سوادکوه، سیمرغ، سوادکوه شمالی و جویبار عبدالله رضیان ۶۲ هزار و ۱۹۳ اصلاح طلب کمال علیپور ۴۶ هزار و ۵۱۲ اصولگرا دور دوم سیدعلی ادیانی ۴۷ هزار و ۳۰۳ اصولگرا دور دوم ۹ نور و محمودآباد علی اسماعیلی ۳۶ هزار و ۸۹۱ مستقل

در حوزه انتخابیه تنکابن، رامسر و عباس‌آباد که رقابت شدید بین جریان اصلح طلب و حامیان دولت در فرایند تبلیغات بوده است، شمس الله شریعت نژاد نماینده فعلی مجلس و از حامیان دولت توانست با کسب بیش از ۴۶ هزار رأی دوباره به خانه ملت راه یابد.

در حوزه انتخابیه نور و محمودآباد، عبدالوحید فیاضی با تفکر اصولگرایی جایش را به علی اسماعیلی با تفکر اصلاح‌طلبی داد و با کسب بیش از ۳۶ هزار رأی به‌عنوان نفر اول به مجلس راه یافت.

در حورِ انتخابیه نوشهر، چالوس و کلاردشت که شاهد مشارکت ۶۶ درصدی در انتخابات بودیم و رقابت اصلی بین سه گزینه قاسم احمدی، حمزه علی ریاحی و سید هاشم فاطمی بودیم سرانجام قاسم احمدی نماینده مجلس نهم‌ با کسب بیش از ۳۹ هزار رأی به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

در حوزه قائم‌شهر، سیمرغ، سوادکوه شمالی و سوادکوه نیز مردم به یک نماینده مجلس در انتخابات نه گفتند و عبدالله رضیان با ۶۲ هزارو ۲۳۵ رأی به‌عنوان نفر اول به مجلس شورای اسلامی راه یافت و رقابت بین کمال علی پور دیگر نماینده کنونی مجلس با ۴۶ هزارو ۸۶۱ رأی و سید علی ادیانی با ۴۴ هزار و ۸۲۹ رأی به دور دوم کشیده شدند

راه یابی آقای سفیر به مجلس

انتخابات در حوزه انتخابیه بابل نیز شگفتی‌ساز شد و علی نجفی خوش رودی که به‌عنوان سفیر ایران در قرقیزستان فعالیت دارد و دو روز بعد از شروع تبلیغات رسمی انتخابات وارد میدان رقابت‌ها شده بود توانست بیشترین آرای مردم را کسب کند و روانه مجلس شود.

در این حوزه انتخابیه، حسین نیاز آذری نماینده فعلی مردم بابل در مجلس و طاهر نژاد برای کسب یک کرسی دیگر به مرحله دوم رقابت‌های مجلس کشیده شدند.

بررسی نتایج انتخابات در مجلس خبرگان رهبری نشان می‌دهد که لیست تهیه‌شده از سوی جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز رأی آورد و آیت‌الله صادق لاریجانی آملی، آیت‌الله طبرسی، آیت‌الله معلمی و آیت‌الله توکل بیشترین شمار آرای مردم را کسب کرده‌اند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر مجموع واجدین شرایط رأی دادن در این دوره از انتخابات در مازندران را ۲ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۶۳۸ نفر اعلام کرد و یادآور شد: از این تعداد، ا میلیون و ۶۱۶ هزار و ۸۰۱ نفر از مردم ولایتمدار مازندران در انتخابات هفتم اسفندماه شرکت نمودند که حضور ۷۲.۳درصدی را در این حماسه پرشور سیاسی رقم زدند.

وی با اعلام این‌که مردم مازندران در چهار شهرستان استان در این دوره از انتخابات، بالای ۹۰ درصد مشارکت را ثبت کردند، خاطرنشان ساخت: شهرستان سوادکوه شمالی با مشارکت ۹۸.۳درصدی بالاترین حماسه حضور را در کشور رقم زد و سیمرغ با ۹۶.۴، نور با ۹۶ درصد و محمودآباد با ۹۲.۳ در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

پایش نتایج انتخابات مجلس در مازندران نشان می دهد که ترکیب نمایندگان استان در مجلس دهم بیشتر اعتدالی است.