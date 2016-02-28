گلستان ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاری دارد

اسدالله قره خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حضور ملت در پای صندوقهای رأی که لبیک به دعوت مقام معظم رهبری بود، نشان داد که ملت ایران قدرشناس نعمت استقلال و آزادی هستند و بهنظام جمهوری اسلامی اعتماد دارند.
وی افزود: شرکت بالای مردم و رقابت گسترده و نظم و آرامش حاکم بر فضای انتخابات، جلوۀ زیبای دیگری از مردمسالاری دینی را در برابر چشم جهان اسلام و مردم جهان به نمایش گذاشته و بیگمان باید آن را دلیل روشنی بر عظمت و اقتدار ملی ایران اسلامی دانست.
وی ادامه داد: وظیفۀ خود میدانم از عموم ملت بزرگوار، بهویژه همۀ آنان که در مراحل مختلف انتخابات با این یکرنگی همکاری داشتهاند و نیز از همۀ مسئولان و مجریان اجرائی و نظارتی که انتخابات را برگزار کردهاند، سپاسگزاری کنم.
نماینده منتخب مردم علیآبادکتول در مجلس دهم بابیان اینکه مجلس دهم، مجلسی مؤمن و کارآمد در خدمت مردم و کشور خواهد بود، تأکید کرد: هرچند با شعار یکرنگی و اتحاد اقوام وارد عرصه انتخابات شدهایم اما با لطف و عنایت باریتعالی و همت همه مردم، حضور پررنگ را رقم زدیم و امیدواریم بتوانیم با همکاری و همراهی تمام مردم شهرستان و بهویژه صاحبنظران، ایده پردازان، منتقدیدین و دیگر کاندیداها توسعه شهرستان و استان را رقم بزنیم.
موقعیت مناسب استان و شهرستان برای توسعه
قره خانی خاطرنشان کرد: استان گلستان و شهرستان علیآبادکتول به سبب دارا بودن ظرفیتهای متعدد، پتانسیلهای خوب، موقعیت جغرافیایی مناسب، نیروی انسانی و همچنین پذیرش فرهنگی، حمایتهای اجتماعی و سوابق تجربی مردم در بخشهای گوناگون از یک موقعیت مناسب برای سرمایهگذاری و توسعه برخوردار است.
وی با یادآوری اینکه علیآبادکتول شهر دانشگاهی لقب گرفته است، افزود: دانشگاه صنعتی استان به مرکزیت علیآبادکتول و دانشگاه آزاد واحد این شهر ازنظر علمی موقعیت مناسبی در توسعه فراهم کرده است.
رئیس سابق هیئتمدیره شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ادامه داد: تحصیلات تکمیلی، ارتقاء رشتهها، آوردن مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی و گسترش دانشگاه به سمتوسوی بینالمللی شدن شهرستان را از موقعیت مناسبی در توسعه برخوردار کرده است.
وی اضافه کرد: همچنین در رشتههای ورزشی بهویژه رزمی (کشتی و کاراته) در وزارت ورزش و جوانان، علیآبادکتول از پتانسیل قوی برخوردار است.
قره خانی بابیان اینکه کشاورزان و بهرهبرداران شهرستان نیز از جهت مهارتهای حرفهای در حوزه کشاورزی، دام و طیور، ضریب تبدیل و مکانیزاسیون با بعضی از کشورهای پیشرفته برابری میکنند، خاطرنشان کرد: علیآبادکتول همچنین در اکو توریسم، گردشگری تاریخی و سلامت و همچنین طبیعتگردی و آدابورسوم و گویشها به دلیل وجود اقوام مختلف از غنای خاصی برخوردار است و میتواند اسباب جذب توریست را فراهم کند.
وی از کبودوال و وجود سد، آبشار و جنگل آن بهعنوان یک ظرفیت بزرگ در توسعه گردشگری شهرستان نام برد و تصریح کرد: همچنین در حوزه صنعت نیز ظرفیت توسعه باوجود نیروی متخصص، ماهر و آموزشدیده فراهم است.
به گفته وی به سبب موقعیت جغرافیایی شهرک صنعتی شهرستان و نزدیکی به فرودگاه و مرکز استان میتواند زمینهساز توسعه بیشازپیش علیآبادکتول باشد.
قره خانی نبود برنامهریزی مدون، کوتاه، میان و بلندمدت را مانع اصلی توسعه شهرستان دانست و متذکر شد: با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای موجود شهرستان میتواند به قطب توسعه استان در حوزههای مختلف تبدیل شود بهشرط اینکه برنامهریزی منسجمی در این حوزهها داشته باشیم.
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