نتایج قطعی انتخابات در ۴ حوزه استان کرمانشاه/ اسامی منتخبان

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه ۲ روز ار انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری گذشته، اما نتایج انتخابات در استان کرمانشاه همچنان از سوی مراجع رسمی اعلام نشده است.

تنها در چند حوزه پورتال فرمانداری شهرستان ها و در یک حوزه نیز سایت ستاد انتخابات کشور نتایج را اعلام کرده است.

با وجود مشخص بودن نتایج، تاخیر در اعلام آن انتقاداتی را به دنبال داشته است.

در حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب و دالاهو حشمت الله فلاحت بیشترین رای را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری اسلام آباد غرب، افشین کریمی فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان پس از پایان انتخابات و شمارش آرا گفت: به لطف خداوند خواسته مقام معظم رهبری مبنی بر حضور چشمگیر و با عظمت در انتخابات محقق شد و مردم انقلابی و ولایتمدار این حوزه انتخابیه با حضوری بی نظیر و شایان توجه نمادی از حماسه حضور را حلق کردند و بار دیگر با آرمانهای امام ره و شهدای گرانقدر بیعت کردند.

وی با اعلام اینکه در مجموع ۱۱۸۰۰۰ رای ماخوذه در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب و دالاهو به صندوق ها ریخته شده، نتیجه شمارش آرا در این حوزه انتخابیه را به شرح ذیل اعلام کرد:

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی:

۱ – آقای حشمت الله فلاحت پیشه با ۵۳۳۶۹ رای نفر اول

۲- آقای علی جلیلیان با ۴۶۷۱۶ رای

۳- اقای علی صابری با ۵۴۴۶ رای

۴- آقای اکبر جوهری با ۳۴۸۴ رای

۵- آقای شهریار مصطفایی با ۲۷۶۸ رای

۶- آقای رضابیگرضایی با ۲۲۵۰ رای

۷- آقای نورالدین زارعی با ۲۱۶۰ رای

۸-آقای سیامند پویا منش با ۱۶۶۴ رای

۹-آقای نصرت اله مهدی زاده با ۱۴۵ رای

فرماندار اسلام اباد غرب همچنین درخصوص انتخابات مجلس خبرگان رهبری اسامی آرا ماخوذه در شهرستان اسلام آباد غرب را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱- آقای امان اله نریمانی با ۷۹۱۶۳ رای

۲- آقای علیرضا مستشاری با ۱۹۹۲۴ رای

۳- آقای حسن ممدوحی با ۱۱۹۴۰ رای

۴- آقای محمود محمدی عراقی با ۸۳۰۳ رای

نتایج انتخابات مجلس در حوزه پاوه و اورامانات

به گزارش مهر به نقل از فرمانداری پاوه، فرماندار این شهرستان اظهار داشت: مردم پاوه و اورامانات با ۷۴ درصد مشارکت در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگ زرینی بر دفتر افتخارات خود افزودند.

پرویز ایده پور افزود: مردم حوزه انتخابیه پاوه واورامانات با شرکت ۱۱۵هزار و ۴۰۰ نفری خود در پای صندوقهای اخذ رأی ۷۴ درصد مشارکت در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را به ثبت رساندند.

رئیس مرکز حوزه انتخابیه پاوه و اورامانات گفت: در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی آقای شهاب نادری از مجموع ۱۱۵۴۰۰ رأی ۳۲۵۱۴ رأی را کسب و به عنوان منتخب مردم پاوه واورامانات به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد.

وی افزود: آقایان نورالدین یوسفی با ۱۹۱۳۰ رآی دوم، نوری کریمی با کسب ۱۵۷۹۸ رأی سوم، انور بکامیری با کسب ۱۳۸۷۵ رأی چهارم، نعمت الله منوچهری با ۶۷۹۱ پنجم، عزیز ساسلی با ۵۴۲۴ رأی ششم، سید صوفی میرانی با ۴۷۳۵ رأی هفتم، محمد نظیف محمدی با ۴۶۵۳ رأی نفر هشتم، نریمان رحمانی با ۳۳۸۱ رأی نهم، سید نوزاد سلیمانی با ۲۷۳۳ رأی دهم، محمد تقی رستمی با ۲۰۴۷ رأی یازدهم و بهزاد صدری با ۸۰۳ رأی دوازدهم شدند.

راهیابی قطعی مصری و جاسمی به مجلس در حوزه انتخابیه کرمانشاه

فرماندار شهرستان کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، نتایج حوزه انتخابیه این شهرستان را اعلام کرد و گفت: جمع آرای ماخوذه در این حوزه انتخابیه ۳۶۴ هزار و ۵۱۴ رای بوده که به شرح زیر است:

۱- عبدالرضا مصری دارای ۱۴۳۹۲۸ رای

۲- سید قاسم جاسمی ۱۰۶۴۵۴ رای

۳- سید سعید حیدری طیب ۷۵۳۲۲ رای

۴- احمد صفری ۵۳۸۳۴ رای

۵- محمد کرمی راد ۴۷۰۴۴ رای

۶- محمد رزم ۴۳۳۴۶ رای

۷- بهروز خسروی آدینه ولد ۳۶۳۵۲ رای

۸- ابراهیم عزیزی ۳۱۶۶۴ رای

۹- حمیدرضا فرهادی ۲۴۶۵۳ رای

۱۰- نادر نوروزی ۲۰۶۸۰ رای

۱۱- عبدالحمید امیری ۱۶۷۷۲ رای

۱۲- جهانبخش کریمی ۱۴۰۷۵ رای

۱۳- حسن امیری ۱۳۸۴۵ رای

۱۴- مرتضی موحد نیا میان دربندی ۱۱۴۳۵ رای

۱۵- ستار محمدی رزینی ۷۷۷۰ رای

۱۶- رحمان صابری زارع ۵۷۰۰ رای

۱۷- حاجیعلی کریمی زندی باقله ۵۶۳۷ رای

۱۸- محمود کرمی راد ۵۱۹۸ رای

۱۹- عباس عباسی ۲۹۲۴ رای

۲۰- عباس عباسی نام در غلامرضا ۲۷۸۴ رای

۲۱- ناصر مرادی بیلهویی ۲۶۷۹ رای

۲۲- افشار امیری ۲۵۷۴ رای

۲۳- بیژن شکربگی ۲۴۸۷ رای

۲۴- یزدان ایرمان ۲۱۷۹ رای

فرهاد تجری منتخب مردم در حوزه انتخابیه قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب

همچنین سایت ستاد انتخابات کشور تا کنون نتیجه حوزه انتخابیه قصرشیرین،سرپل ذهاب و گیلانغرب را اعلام کرده که آقای فرهاد تجری از مجموع ۱۰۸۶۹۴ آرای صحیح مأخوذه با کسب ۳۰۷۳۱ رأی به عنوان منتخب مردم این شهرستان ها معرفی شده است.