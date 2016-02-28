به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد شنبه شب در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص تفاهم نامه ما بین شهرداری با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور اظهار داشت: حفظ محیط زیست با جایگزینی موتورهای برقی به جای موتورهایی که با سوخت فسیلی کار میکنند و تجاریسازی فناوری شرکتهای دانشبنیان بهعنوان مؤلفه کلیدی در بحث اقتصاد دانشبنیان از اهداف این تفاهمنامه امضا شده عنوان کرد.
وی با اشاره به تصویب برنامه «اصفهان ۱۴۰۰» گفت: کاهش آلایندهها، حمل و نقل عمومی، جذب سرمایهگذاری و مشارکت عمومی و توسعه زیرساختهای مربوط به محیط زیست از اولویتهای این برنامه است.
شهردار اصفهان بیان داشت: در اولین گام طرح آزمون موتورسیکلتهای برقی را در دست داریم، طرحی را که معاونت ریاست جمهوری تدوین کرده و ما آن را با عنوان فتح میشناسیم.
وی اضافه کرد: موضوع این طرح همکاری و همافزایی به منظور جایگزینی موتورسیکلتهای برقی تولید شده با استفاده از توان تولیدکنندگان دانشبنیان داخلی با موتورسیکلتهای موجود و نیز افزایش سطح میزان تولید داخل است.
جمالینژاد با بیان اینکه در این تفاهمنامه شهرداری تعهداتی دارد و تعهداتی را معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تقبل کرده است، افزود: این تفاهمنامه طی دو سال عملیاتی میشود.
وی تأکید کرد: این تفاهم نامه و مفاد اجرایی آن برای نخستین بار در کشور بین دو ارگان شهرداری و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور انجام شده که در صورت موفقیت میتواند الگوی دیگر شهرها باشد.
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