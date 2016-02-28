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۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۰۴

شهردار اصفهان:

طرح آزمون موتورسیکلت‌های برقی در اصفهان اجرایی می شود

طرح آزمون موتورسیکلت‌های برقی در اصفهان اجرایی می شود

اصفهان - شهردار اصفهان گفت: به منظور ارتقاء سطح فرهنگ ترافیکی، طرح آزمون موتورسیکلت‌های برقی در اصفهان اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد شنبه شب در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص تفاهم نامه ما بین شهرداری با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور اظهار داشت: حفظ محیط زیست با جایگزینی موتورهای برقی به جای موتورهایی که با سوخت فسیلی کار می‌کنند و تجاری‌سازی فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان مؤلفه کلیدی در بحث اقتصاد دانش‌بنیان از اهداف این تفاهم‌نامه امضا شده عنوان کرد.

وی با اشاره به تصویب برنامه «اصفهان ۱۴۰۰» گفت: کاهش آلاینده‌ها، حمل و نقل عمومی، جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت عمومی و توسعه زیرساخت‌های مربوط به محیط زیست از اولویت‌های این برنامه است.

شهردار اصفهان بیان داشت: در اولین گام طرح آزمون موتورسیکلت‌های برقی را در دست داریم، طرحی را که معاونت ریاست جمهوری تدوین کرده و ما آن را با عنوان فتح می‌شناسیم.

وی اضافه کرد: موضوع این طرح همکاری و هم‌افزایی به منظور جایگزینی موتورسیکلت‌های برقی تولید شده با استفاده از توان تولیدکنندگان دانش‌بنیان داخلی با موتورسیکلت‌های موجود و نیز افزایش سطح میزان تولید داخل است.
 
جمالی‌نژاد با بیان اینکه در این تفاهم‌نامه شهرداری تعهداتی دارد و تعهداتی را معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تقبل کرده است، افزود: این تفاهم‌نامه طی دو سال عملیاتی می‌شود.

وی تأکید کرد: این تفاهم نامه و مفاد اجرایی آن برای نخستین بار در کشور بین دو ارگان شهرداری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور انجام شده که در صورت موفقیت می‌تواند الگوی دیگر شهرها باشد.
 

کد مطلب 3568260

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