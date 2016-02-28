ترکیب نامزدهای پیشتاز در اصفهان تغییر نکرده است/اعلام نتایج تا شب

فضل الله کفیل در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت شمارش آراء در حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان اظهار داشت: تاکنون با شمارش آراء ترکیب نامزدهای پیشتاز در اصفهان به همان صورت قبل است.

وی در ادامه افزود: تا پایان امشب نتایج قطعی انتخابات در شهرستان اصفهان اعلام خواهد شد.

فرماندار اصفهان در پاسخ به پرسشی مبنی بر سرعت شمارش آراء و اعلام نتایج در حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان در مقایسه با دیگر شهرها، تصریح کرد: ما همچنان با قطعی سامانه وزارت کشور روبرو هستیم و به همین دلیل کار وارد کردن اطلاعات در این سامانه کند پیش رفته است.