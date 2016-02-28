به گزاش خبرگزاری مهر، علیرضا جاوید با بیان اینکه سیاست راهبردی مدیریت شهری در حوزه توسعه زیرساخت‌های شهری برگرفته از طرح‌های راهبردی شهری است، افزود: در این سیاست راهبردی اولویت شهرداری تهران توسعه فضای زیرسطحی و تونل‌ها به نسبت توسعه شبکه بزرگراهی رو سطحی وهمچنین توسعه فضای بزرگراهی طبقاتی طبقه‌بندی شده است.

وی با اشاره به نگاه مدیریت شهری تهران به افزایش ظرفیت بزرگراه‌های شهر تهران در قالب پل‌های طبقاتی ادامه داد: در صورتی که مطالعات و امکان‌سنجی‌های انجام شده نشان دهد که امکان توسعه شبکه زیرسطحی به دلیل توپوگرافی زمین و شرایطی که در طراحی‌ها الزام است؛ وجود ندارد، در این شرایط توسعه فضاهای روسطحی باید به گونه‌ای انجام شود که افزایش ظرفیت بزرگراهی در قالب پل‌های طبقاتی منعی نداشته باشد.

معاون شهردار تهران با اشاره به افزایش ظرفیت بزرگراه صدر به عنوان یکی از نمونه‌های موفق بزرگراه‌های طبقاتی در تهران و کشور بیان کرد: افزایش ظرفیت بزرگراه‌های تهران در قالب پل‌های طبقاتی به عنوان یکی از راهکارهای موثر در بهبود شبکه بزرگراهی شهر تهران به عنوان یک راهکار تاثیرگذار است که از سوی طراحان شهری به آن توجه می‌شود.

وی با اشاره به انجام کارهای مطالعاتی افزایش ظرفیت بزرگراه شهید همت توسط مهندسان مشاور معاونت متبوعش توضیح داد: اکنون مطالعات روی افزایش ظرفیت بخشی از بزرگراه شهید همت به صورت پل طبقاتی برای استفاده از سیستم حمل‌و‌نقل سریع و پاک LRT در حال طراحی و امکان سنجی اولیه است. امیدواریم تا پایان سال ۹۵ مطالعات جمع‌بندی شده و در صورت تصویب شورای شهر عملیات عمرانی آن آغاز خواهد شد.

علیرضا جاوید با بیان اینکه مطالعات اولیه افزایش ظرفیت بزرگراه بعثت تا میدان بهمن نیز در گذشته انجام شده بود، یادآور شد:حتی تجهیز اولیه کارگاهی نیز در این قسمت در گذشته انجام شد، اما با بررسی‌های تکمیل به این نتیجه رسیدیم که به جای اجرای پل طبقاتی در این نقطه اگر تقاطع غیرهمسطح ساخته شود به گونه‌ای که بزرگراه شهید نواب و شهید تندگویان به هم متصل شده و در تقاطع بزرگراه بعثت یک تقاطع غیر همسطح ایجاد شود؛ از نظر ترافیکی و عملیاتی، کاربردهای مثبت‌تری خواهد داشت.

به گفته وی؛ بنابراین اجرای پل طبقاتی در بزرگراه بعثت در نزدیگی میدان بهمن منتفی و از برنامه طراحی و اجرا خارج شد و به جای آن طراحی تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید نواب ، تندگویان و بعثت در برنامه قرار گرفت که اکنون نیز در تکمیل مراحل طراحی خود قرار دارد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه موضوع افزایش ظرفیت بزرگراه‌های شهری در قالب پل‌های طبقاتی یک موضوع و ساخت پل‌ها و تقاطع‌های غیرهمسطح موضوع دیگری است که نباید با یکدیگراشتباه گرفته شوند؛ بیان کرد: طبیعتا هر تقاطعی که نیاز ترافیکی داشته باشد که از پل‌هایی در مقاطع کوچک یا بزرگ استفاده شود، حتما این کار انجام خواهد شد. در حال حاضر در تهران پل‌هایی در اندازه‌های کوچک زیاد است. همچنین در سال‌های اخیر به ساخت پل‌هایی در مقاطع بزرگ مانند پل کاروان‌سنگی یک و دو که خود آنها تقاطع‌های غیر همسطح چند وجهی و بزرگی داشته و از نظر شهری به مانند پل‌ طبقاتی صدر از تقاطع‌های پیش ساخته استفاده شده ؛ توجه ویژه‌ای شده است.

به گفته وی اکنون تقاطع‌های غیر همسطح کاروان سنگی یک و دو پیشرفت ۹۵ درصدی دارد.