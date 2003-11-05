

امير قلعه نويي

امير قلعه نويي سرمربي تيم فوتبال استقلال تهران با بيان مطلب فوق به خبرنگار " مهر " گفت : تمرينات خوبي را در اين هفته پشت سر گذاشته و با آمادگي كامل به شيراز آمده ايم.قلعه نويي افزود : فجر تيم جوان و باانگيزه اي است و بازي در مقابل اين تيم با روحيه بسيار دشوار خواهد بود اما باتوجه به اينكه ما براي رسيدن به صدر جدول نياز مبرم به اين پيروزي داريم تلاش مي كنيم تا با تدابيري ويژه راه پيروزي را هموار سازيم و خود را به صدر جدول برسانيم.قلعه نويي در خصوص استفاده از خرمگاه و فاطمي در تركيب بازي فردا گفت : اين دو از بازيكنان با اخلاق وپرتلاش تيم هستند كه من برروي آنها نظر ويژه دارم و هرگاه نياز باشد از وجود آنها در تركيب تيم بهره خواهم گرفت چون مي دانم در مدت حضور خود در زمين بازي از هيچ تلاشي فروگذار نخواهند بود.وي در پايان اظهار اميدواري كرد اين مسابقه بدون كمترين مسايل حاشيه اي و با برخورد خوب تماشاگران شيرازي به پايان برسد.