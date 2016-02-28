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۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۳۰

کارگاه طرح نامه نویسی برگزار می‌شود

کارگاه طرح نامه نویسی برگزار می‌شود

پژوهشگاه علوم انسانی کارگاه طرح نامه نویسی را برگزار می‌ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ کارگاه طرحنامه‌نویسی برگزار می کند.

این نشست با تدریس دکتر عبدالرحمان حسنی‌فر و سرفصل‌های: آشنایی با ابعاد موضوعی و مفهومی طرحنامه، آشنایی عملی و گام به گام با طرحنامه نویسی، ایجاد مهارت تهیه و تنظیم طرحنامه برگزار می شود.

برای مشاوره و ثبت نام در دوره، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۶ با شماره تلفن ۸۸۶۲۴۴۸۵ تماس بگیرید.

این کارگاه در محل بزرگراه کردستان،خیابان ایرانشناسی (۶۴)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/36760.JPG

 

کد مطلب 3568303
خداداد خادم

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