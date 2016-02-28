به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ کارگاه طرحنامه‌نویسی برگزار می کند.

این نشست با تدریس دکتر عبدالرحمان حسنی‌فر و سرفصل‌های: آشنایی با ابعاد موضوعی و مفهومی طرحنامه، آشنایی عملی و گام به گام با طرحنامه نویسی، ایجاد مهارت تهیه و تنظیم طرحنامه برگزار می شود.

برای مشاوره و ثبت نام در دوره، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۶ با شماره تلفن ۸۸۶۲۴۴۸۵ تماس بگیرید.

این کارگاه در محل بزرگراه کردستان،خیابان ایرانشناسی (۶۴)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.